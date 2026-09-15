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Política

As intensas disputas eleitorais do estado de Tocantins, segundo pesquisa

Corrida ao governo é liderada numericamente pela senadora professora Dorinha, segundo levantamento do Paraná Pesquisas

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 12h21
Duas pessoas em close-up, uma mulher à esquerda e um homem à direita, ambos falando em microfones. A mulher tem cabelos castanhos longos, usa maquiagem e um brinco brilhante. O homem tem cabelo escuro curto, barba por fazer e veste um terno xadrez cinza com gravata verde
Senadora Dorinha Seabra (União); e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) (Carlos Moura/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A senadora Maria Auxiliadora Seabra Rezende, conhecida como Professora Dorinha (União-TO), lidera as intenções de voto em primeiro e segundo turno para eleição ao comando do estado de Tocantins, segundo aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 15. Foram ouvidos 1.504 eleitores do estado entre os dias 12 e 14 de setembro, gerando documento com margem de erro de 2,6 pontos percentuais, cujo grau de confiança é de 95%

No primeiro turno ela, ela tem vantagem de 6,5 pontos percentuais (40,6%) sobre o deputado federal Vicente Alves De Oliveira Junior, o Vicentinho Júnior (PSDB-TO), que tem 34,1%. No segundo turno, no entanto, a margem é reduzida, chegando a 4,5 pontos de diferença, deixando-os quase empatados na margem de erro. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

  • Professora Dorinha: 40,6%
  • Vicentinho Júnior: 34,1%
  • Laurez Moreira: 6,5%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,5%
  • Não sabe/ Não opinou: 4,9%
  • Siqueira Campos Jr: 4,9%
  • Ataides de Oliveira: 2,8%
  • Du Pereira: 0,5%
  • Prof Witer Naves: 0,3%

Segundo turno

Cenário 1:

Siga
  • Professora Dorinha: 46,8%
  • Vicentinho Júnior: 42,3%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,0%
  • Não sabe/ não opinou: 3,9%

Cenário 2:

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  • Professora Dorinha: 58,4%
  • Laurez Moreira: 26,0%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,9%
  • Não sabe/ não opinou: 5,7%

Cenário 3:

  • Vicentinho Júnior: 60,0%
  • Laurez Moreira: 25,7%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,0%
  • Não sabe/ não opinou: 5,2%

Rejeições

Dorinha é também o nome com maior rejeição, com 23,3%, mas sem ficar muito distante dos outros políticos que disputam o governo. Vicentinho aparece em terceiro lugar, com 14,4%.

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  • Professora Dorinha: 23,3%
  • Laurez Moreira: 22,7%
  • Vicentinho Júnior: 14,4%
  • Ataides de Oliveira: 12,6%
  • Siqueira Campos Jr: 12,0%
  • Du Pereira: 8,0%
  • Prof Witer Naves: 6,9%
  • Poderia votar em todos: 6,8%
  • Não sabe/ Não opinou: 14,6%

Disputa para o Senado Federal

Na disputa ao Senado, o senador Eduardo Gomes (PL-TO) lidera as intenções de votos, com 36%. A segunda vaga é disputada intensamente entre dois candidatos, o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB-TO), com 24,5%, e o deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO), com 22,7% — ambos empatados tecnicamente.

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  • Eduardo Gomes: 36,0%
  • Alexandre Guimarães: 24,5%
  • Gaguim: 22,7%
  • Eli Borges: 14,9%
  • Paulo Mourão: 14,1%
  • Vanderlei Luxemburgo: 13,4%
  • Ronaldo Dimas: 11,2%
  • Helio Rodrigues Bolsonaro: 3,3%
  • Professor Osvaldo: 2,9%
  • Coronel Nilton Santos: 2,7%
  • Fábio Ribeiro: 2,3%
  • Apóstolo Flavio Braga: 0,9%
  • Osvany Luz: 0,7%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,0%
  • Não sabe/ Não opinou: 5,9%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-08578/2026.

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