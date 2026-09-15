As intensas disputas eleitorais do estado de Tocantins, segundo pesquisa

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Professora Dorinha (União-TO) lidera as intenções de voto para o governo do Tocantins, mas enfrenta uma disputa acirrada no segundo turno, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas. Os números detalham os cenários de primeiro e segundo turno, a rejeição dos candidatos e a corrida para o Senado Federal. Confira os dados completos.

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A senadora Maria Auxiliadora Seabra Rezende, conhecida como Professora Dorinha (União-TO), lidera as intenções de voto em primeiro e segundo turno para eleição ao comando do estado de Tocantins, segundo aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 15. Foram ouvidos 1.504 eleitores do estado entre os dias 12 e 14 de setembro, gerando documento com margem de erro de 2,6 pontos percentuais, cujo grau de confiança é de 95%

No primeiro turno ela, ela tem vantagem de 6,5 pontos percentuais (40,6%) sobre o deputado federal Vicente Alves De Oliveira Junior, o Vicentinho Júnior (PSDB-TO), que tem 34,1%. No segundo turno, no entanto, a margem é reduzida, chegando a 4,5 pontos de diferença, deixando-os quase empatados na margem de erro. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Professora Dorinha: 40,6%

Vicentinho Júnior: 34,1%

Laurez Moreira: 6,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,5%

Não sabe/ Não opinou: 4,9%

Siqueira Campos Jr: 4,9%

Ataides de Oliveira: 2,8%

Du Pereira: 0,5%

Prof Witer Naves: 0,3%

Segundo turno

Cenário 1:

Professora Dorinha: 46,8%

Vicentinho Júnior: 42,3%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,0%

Não sabe/ não opinou: 3,9%

Cenário 2:

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Professora Dorinha: 58,4%

Laurez Moreira: 26,0%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,9%

Não sabe/ não opinou: 5,7%

Cenário 3:

Vicentinho Júnior: 60,0%

Laurez Moreira: 25,7%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,0%

Não sabe/ não opinou: 5,2%

Rejeições

Dorinha é também o nome com maior rejeição, com 23,3%, mas sem ficar muito distante dos outros políticos que disputam o governo. Vicentinho aparece em terceiro lugar, com 14,4%.

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Professora Dorinha: 23,3%

Laurez Moreira: 22,7%

Vicentinho Júnior: 14,4%

Ataides de Oliveira: 12,6%

Siqueira Campos Jr: 12,0%

Du Pereira: 8,0%

Prof Witer Naves: 6,9%

Poderia votar em todos: 6,8%

Não sabe/ Não opinou: 14,6%

Disputa para o Senado Federal

Na disputa ao Senado, o senador Eduardo Gomes (PL-TO) lidera as intenções de votos, com 36%. A segunda vaga é disputada intensamente entre dois candidatos, o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB-TO), com 24,5%, e o deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO), com 22,7% — ambos empatados tecnicamente.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-08578/2026.

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