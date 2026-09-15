As intensas disputas eleitorais do estado de Tocantins, segundo pesquisa
Corrida ao governo é liderada numericamente pela senadora professora Dorinha, segundo levantamento do Paraná Pesquisas
A senadora Maria Auxiliadora Seabra Rezende, conhecida como Professora Dorinha (União-TO), lidera as intenções de voto em primeiro e segundo turno para eleição ao comando do estado de Tocantins, segundo aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 15. Foram ouvidos 1.504 eleitores do estado entre os dias 12 e 14 de setembro, gerando documento com margem de erro de 2,6 pontos percentuais, cujo grau de confiança é de 95%
No primeiro turno ela, ela tem vantagem de 6,5 pontos percentuais (40,6%) sobre o deputado federal Vicente Alves De Oliveira Junior, o Vicentinho Júnior (PSDB-TO), que tem 34,1%. No segundo turno, no entanto, a margem é reduzida, chegando a 4,5 pontos de diferença, deixando-os quase empatados na margem de erro. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Professora Dorinha: 40,6%
- Vicentinho Júnior: 34,1%
- Laurez Moreira: 6,5%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,5%
- Não sabe/ Não opinou: 4,9%
- Siqueira Campos Jr: 4,9%
- Ataides de Oliveira: 2,8%
- Du Pereira: 0,5%
- Prof Witer Naves: 0,3%
Segundo turno
Cenário 1:
- Professora Dorinha: 46,8%
- Vicentinho Júnior: 42,3%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,0%
- Não sabe/ não opinou: 3,9%
Cenário 2:
- Professora Dorinha: 58,4%
- Laurez Moreira: 26,0%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,9%
- Não sabe/ não opinou: 5,7%
Cenário 3:
- Vicentinho Júnior: 60,0%
- Laurez Moreira: 25,7%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,0%
- Não sabe/ não opinou: 5,2%
Rejeições
Dorinha é também o nome com maior rejeição, com 23,3%, mas sem ficar muito distante dos outros políticos que disputam o governo. Vicentinho aparece em terceiro lugar, com 14,4%.
- Professora Dorinha: 23,3%
- Laurez Moreira: 22,7%
- Vicentinho Júnior: 14,4%
- Ataides de Oliveira: 12,6%
- Siqueira Campos Jr: 12,0%
- Du Pereira: 8,0%
- Prof Witer Naves: 6,9%
- Poderia votar em todos: 6,8%
- Não sabe/ Não opinou: 14,6%
Disputa para o Senado Federal
Na disputa ao Senado, o senador Eduardo Gomes (PL-TO) lidera as intenções de votos, com 36%. A segunda vaga é disputada intensamente entre dois candidatos, o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB-TO), com 24,5%, e o deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO), com 22,7% — ambos empatados tecnicamente.
- Eduardo Gomes: 36,0%
- Alexandre Guimarães: 24,5%
- Gaguim: 22,7%
- Eli Borges: 14,9%
- Paulo Mourão: 14,1%
- Vanderlei Luxemburgo: 13,4%
- Ronaldo Dimas: 11,2%
- Helio Rodrigues Bolsonaro: 3,3%
- Professor Osvaldo: 2,9%
- Coronel Nilton Santos: 2,7%
- Fábio Ribeiro: 2,3%
- Apóstolo Flavio Braga: 0,9%
- Osvany Luz: 0,7%
- Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,0%
- Não sabe/ Não opinou: 5,9%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-08578/2026.