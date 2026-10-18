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Política

As gafes do presidente Lula durante o debate na Band

Presidente disse que 'Brasil vai acabar' caso seja eleito para um quarto mandato e chamou Flávio de 'malandro carioca'

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 23h39 | Atualizado em 19 out 2026, 12h13
Homem branco de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno azul-marinho e gravata listrada em azul, verde e amarelo, sentado em um estúdio com fundo azul escuro e pontos de luz desfocados. Ele olha para a direita, com expressão séria. À frente, um púlpito cinza com o logotipo da Band.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante debate na Band  (TV Band/Divulgação)
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No final do debate entre os presidenciáveis na TV Band neste domingo, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu um ato falho no momento das suas considerações finais. Ele disse que, se fosse eleito para um quarto mandato, o Brasil iria “acabar”.

“Nesse quarto mandato, a gente vai dizer, ‘o Brasil acabou’. E vai ser um país grande, um país desenvolvido, que vai deixar de ser um país que vai deixar de fazer…”, disse o presidente. No final da fala, ele teve o microfone desligado pela produção por conta do final do tempo disponível para fala e, por isso, não concluiu o raciocínio.

Mais cedo, durante um dos blocos em que os candidatos tinham um banco de tempo para se enfrentarem livremente sobre qualquer assunto, o presidente também cometeu uma gafe ao chamar seu adversário, Flávio Bolsonaro, de “malandro carioca”, fala que alude a um estereótipo regional negativo.

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Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentaram pela primeira vez na noite deste domingo em um debate presidencial. No primeiro turno, nenhum dos dois foi aos embates organizados pela imprensa.

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O debate na TV Band foi marcado por trocas de acusações entre os adversários sobre os escândalos de corrupção que envolvem eles próprios diretamente ou aliados seus. Caso Master, Daniel Vorcaro, escândalo do INSS, caso Lulinha e filme Dark Horse foram alguns dos assuntos evocados pelos dois presidenciáveis.

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As últimas pesquisas presidenciais têm mostrado uma liderança numérica de Flávio Bolsonaro, mas ainda dentro da margem de erro nos levantamentos, o que torna qualquer resultado possível no próximo dia 26, data do 2° turno das eleições.

No último levantamento da Quaest, eles têm respectivamente 46% e 44% dos votos válidos. Já no Datafolha, a diferença é a mesma, mas os números divergem por um ponto: Flávio tem 47% das intenções de voto, enquanto Lula tem 45%. Ambos os institutos devem publicar novas pesquisas ao longo da semana que antecede o segundo turno.

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