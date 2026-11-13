As forças que tentam enterrar as investigações do Master, um ano após descoberta do escândalo

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Um ano após a descoberta do escândalo do Banco Master, forças poderosas agem para enterrar a investigação sobre Daniel Vorcaro. Alegadas falhas processuais, interferências na PF e apoio político visam anular o caso, que expôs fraudes bilionárias e conexões impróprias com figurões do governo, Congresso e STF. Acompanhe os desdobramentos de um dos maiores escândalos financeiros do Brasil.

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Há um ano, a Polícia Federal realizou a primeira fase de uma investigação que ainda não terminou, mas já tem lugar garantido na galeria dos casos mais rumorosos, vergonhosos e constrangedores da história republicana. No dia 18 de novembro de 2025, Daniel Vorcaro, o dono do banco Master, foi preso quando tentava embarcar em seu jato particular para Dubai, nos Emirados Árabes. A suspeita é de que ele estaria dando início a um plano de fuga para se safar de eventuais punições por fraudes bilionárias. Puxou-se o fio de um gigantesco novelo de ilegalidades. Em doze meses, foram realizadas mais nove etapas da chamada Operação Compliance Zero, expedidas 147 ordens de busca, dezoito pessoas foram detidas preventivamente e formou-se uma fila de candidatos a delator. Descobriu-se que o banqueiro construiu seu império com a ajuda de políticos e autoridades de diversos escalões com os quais compartilhava pequenos e grandes luxos e recebia em troca valiosos favores. Nesse rol que envolve relações impróprias constam nomes de figurões do governo Lula, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de tudo isso, há quem aposte que o maior escândalo financeiro da história pode não dar em nada, terminar naquilo que se costuma chamar de uma imensa pizza.

Há vários movimentos convergindo nessa direção. Preso em um batalhão da Polícia Militar em Brasília, Daniel Vorcaro bateu recentemente à porta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, com acusações graves contra o Brasil. Artífice de um golpe que deixou um rombo estimado de 50 bilhões de reais, ele se diz vítima de violações. As alegações do agora ex-banqueiro falam em sessões de tortura psicológica que ele estaria sofrendo na cadeia, questionam a prisão preventiva alongada, afirmam que estão sendo usadas contra ele provas forjadas e acusam os juízes do caso de parcialidade na condução do processo. O órgão é a primeira etapa para chegar à Corte Interamericana, presidida pelo advogado brasileiro Rodrigo Mudrovitsch e, em tese, pode impor reprimendas ao país por suposto desrespeito a garantias legais. “Recorrer à Comissão Interamericana é um meio de impor constrangimento ao Supremo, que é forçado a se mexer”, reconhece, sob condição de anonimato, um ministro do STF simpático à tese de defesa de Vorcaro. “Assistimos desde já a grandes semelhanças deste caso com o lavajatismo”, completou o mesmo magistrado.

Recorrer à Comissão Interamericana não é novidade, não tem desfecho rápido nem garante dividendos jurídicos, mas no escândalo do Master serve como um degrau importante para uma estratégia maior: pavimentar caminho para que no médio prazo as investigações possam ser anuladas e ninguém precise prestar contas à Justiça. Lavajatismo, por exemplo, é um neologismo usado por alguns ministros do STF para classificar de forma pejorativa os métodos heterodoxos de investigação inspirados na notória Operação Lava-Jato. Conforme se descobriu após o vazamento de diálogos, juiz e Ministério Público trabalhavam em parceria para condenar investigados, comportamento que desequilibrou a balança da Justiça. Sabendo disso, os advogados do ex-banqueiro fizeram chegar aos magistrados relatos de que seu cliente estaria sendo pressionado a envolver determinadas autoridades em troca de um acordo de delação premiada. Se isso for comprovado, o juiz, procurador ou delegado responsável pela investida estaria cometendo uma fraude processual. Alegações dessa natureza são amplamente convenientes à defesa e foram usadas com sucesso por nove em cada dez acusados na Lava-Jato.

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Do ponto de vista processual, Vorcaro tem duas prioridades: responder às acusações longe da cadeia e circunscrever as suspeitas à malfadada operação de venda de papéis podres para o Banco de Brasília (BRB). Os crimes neste episódio específico poderiam resultar em uma condenação por gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, mas permitiriam ao ex-banqueiro enfrentar o processo fora da prisão e manejar uma infinidade de recursos, jogando o início de um eventual cumprimento de pena para as calendas. Mirando esse objetivo, os defensores do ex-banqueiro cogitam pedir que toda a investigação do Master seja retirada do relator André Mendonça e distribuída para outro ministro. Mendonça, como se sabe, provocou um tsunami ao pedir que o tribunal avaliasse a conveniência de abrir uma inédita investigação contra o colega Alexandre de Moraes, apontado pela Polícia Federal como um interlocutor frequente do antigo dono do Master e cuja esposa, Viviane Barci, mantinha um contrato de prestação de serviços com o banco no valor de 131 milhões de reais.

As rusgas derivadas desse pedido de investigação também serão usadas pela defesa na tentativa de lavajatizar o caso Master. Ao se defender das acusações de uma suposta proximidade com Vorcaro, Alexandre de Moraes levantou suspeitas e apontou ilegalidades sobre a condução do inquérito. “O relatório ilegalmente produzido não é laudo pericial, não analisou os dados brutos, quebrou totalmente a cadeia de custódia, impedindo a verificação de sua veracidade e tornando impossível sua auditabilidade, além de não ter sido realizado integralmente na Polícia Federal, como apontam seus metadados”, escreveu o ministro diante das conclusões da Polícia Federal apresentadas na sessão que definiria se ele iria ou não ser investigado sobre sua relação com o antigo dono do Master — julgamento que acabou suspenso por um pedido de vista do ministro Flávio Dino. A declaração dele, além de reforçar os argumentos da defesa para um futuro pedido de nulidade processual, levanta dúvidas sobre a autenticidade dos arquivos encontrados no celular de Vorcaro — a fonte das principais evidências que comprometem políticos, magistrados e ministros do governo.

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Apesar das pressões pela nulidade das provas, não será tarefa fácil jogar para debaixo do tapete o que a investigação já revelou. A Polícia Federal apreendeu oito aparelhos usados por Vorcaro. Apenas um deles foi periciado até hoje. Os diálogos e documentos encontrados no telefone expuseram a imensa teia de relacionamentos do ex-­banqueiro. Pagando milionárias somas em forma de consultorias, promovendo festas nababescas ou simplesmente tirando proveito de tudo o que o dinheiro pode comprar, ele se aproximou de deputados, senadores, juízes e ministros. As conversas revelaram o nível do relacionamento que ele mantinha, entre outros, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Motta, os ministros do STF Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, assessores diretos do presidente Lula e com o ex-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro. Os achados no celular de Vorcaro, por isso, são considerados fundamentais para que as investigações avancem, especialmente as que envolvem autoridades com prerrogativa de foro.

Uma perícia encomendada pelos defensores do ex-banqueiro, no entanto, afirma que depois de ele ter sido preso pela primeira vez, há quase um ano, 657 arquivos armazenados em seu celular haviam sido modificados, enquanto outros 436 foram criados quando o aparelho já estava sob guarda da Polícia Federal. “Os indícios de prova ilícita são muito fortes”, disse em entrevista Sergio Leonardo, advogado do ex-banqueiro, confirmando que, se comprovada a ilicitude, vai pedir a anulação do processo e a proibição do uso do conteúdo do celular em qualquer que seja a ação judicial. A defesa ainda vai contar com uma ajuda de onde menos se esperava. Em um relatório encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes na véspera do julgamento do pedido de investigação contra ele, a área de inteligência da PF também levantou dúvidas sobre a guarda dos telefones de Daniel Vorcaro. Segundo o documento da corporação — apócrifo, diga-se —, os acervos do caso Master estariam sob a responsabilidade de uma única pessoa, que analisa as informações em sua própria mesa de trabalho, o que seria “grave do ponto de vista operacional” porque “elimina a auditabilidade” e não registra quem acessou o conteúdo e eventualmente o modificou.

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Na última segunda-feira 9, o enredo que favorece a impunidade ganhou um ingrediente a mais. O diretor da PF exonerou do cargo dois delegados que atuam no caso Master. Os motivos são absolutamente estranhos. No mês passado, o presidente do STF, Edson Fachin, determinou à Polícia Federal que produzisse relatórios descritivos com todas as informações relevantes encontradas no celular de Vorcaro citando integrantes da Corte. Os documentos foram elaborados. Por razões até agora não esclarecidas, Rodrigues mandou refazer os relatórios e, na sequência, afastou os dois delegados responsáveis pelo levantamento. Em nota, a corporação afirmou que não se manifesta sobre atos de gestão de pessoal de forma individualizada. A Associação dos Delegados da PF, por sua vez, viu interferência política. Um dos ministros citados no caso Master disse a VEJA que recebeu a informação que os delegados afastados teriam listado suspeitas contra os magistrados, diferente do que havia sido pedido pelo presidente da Corte. Integrantes do STF só podem ser investigados por pedido da Procuradoria-Geral da República e com aval prévio do plenário do tribunal.

Um incidente processual, como a alegação de quebra da cadeia de custódia ou investigação não autorizada sobre ministros do STF, por óbvio, é de interesse ecumênico e reúne sob o mesmo guarda-chuva magistrados, integrantes do governo Lula e os políticos que aparecem em conversas pouco ortodoxas com Vorcaro. Por isso, o Congresso também faz parte do plano. Davi Alcolumbre e Hugo Motta são candidatos à reeleição. Cabe a eles, por exemplo, autorizar o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito que poderiam fustigar autoridades enfronhadas com o Master e, no caso de Alcolumbre, ainda dar andamento a possíveis pedidos de impeachment contra juízes do Supremo — medidas que ambos garantem que não vão acontecer se eles forem reconduzidos aos seus respectivos cargos. A deposição de magistrados, porém, é a principal pauta dos senadores eleitos em outubro passado e plataforma de campanha do senador Rogério Marinho (PL-RN), que concorrerá à presidência do Congresso contra Alcolumbre. Outra parlamentar de oposição, Tereza Cristina (PP-MS) também disputa a eleição.

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Um ministro que acompanha de perto as articulações políticas entre o Legislativo e o Judiciário afirma que o roteiro mais provável — e desejável para muitos — inclui a vitória de Alcolumbre, o que sepultaria de vez os pedidos de impeachment, a revogação da prisão preventiva de Daniel Vorcaro, o que evitaria um acordo de delação premiada que conflagraria ainda mais o ambiente político, e a indicação de um novo relator para o caso Master — alguém disposto a sanear o inquérito e afastar os “lavajatismos”. Independentemente do veredicto, o escândalo do Master terá seu lugar na história. Será um exemplo de resiliência das instituições ou de outra humilhante rendição à impunidade.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021