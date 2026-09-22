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Política

As faixas do eleitorado em que Lula e Flávio mais oscilaram, segundo pesquisa Quaest

Levantamentos das duas últimas semanas mostram variações expressivas na região Sudeste e em segmentos estratégicos como mulheres e evangélicos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 18h05 | Atualizado em 22 set 2026, 19h05
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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As faixas do eleitorado em que Lula e Flávio mais oscilaram, segundo pesquisa Quaest Priorizar nos meus resultados Google

As duas últimas pesquisas presidenciais feitas pela Quaest, divulgadas com intervalos de uma semana (nos dias 13 e 20 de setembro), mostram que as intenções de voto variaram de forma expressiva em alguns segmentos do eleitorado.

No quadro geral, o cenário foi de estabilidade entre os dois principais concorrentes à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, o petista tem 37% contra 33% do rival (era 36% a 31% na sondagem anterior). Já no segundo turno, o presidente aparece com 41% contra 42% do senador (era 40% a 42%).

Em alguns recortes do eleitorado, no entanto, houve movimentações bastante significativas de intenções de voto nesse período. Numericamente, a maior delas se deu entre o eleitorado de cor preta, no qual a vantagem de doze pontos a favor de Lula (48% a 36%) subiu para 27 pontos (53% a 26%).

Outra variação bastante significativa ocorreu na região Sudeste, que concentra 42% do eleitorado do país. A vantagem de Flávio, que era de dezesseis pontos percentuais (47% a 31%), recuou para sete pontos (43% a 36%).

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Por outro lado, na região Nordeste, o conforto de Lula diminuiu, com o placar a favor do petista passando de 60% a 28% (32 pontos de dianteira) para 57% a 31% (26 pontos).

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Em outro segmento estratégico do eleitorado, o dos evangélicos, também houve movimentação significativa em favor de Flávio, com a sua vantagem subindo de 23 para 30 pontos. O mesmo salto em favor do candidato do PL (de sete pontos percentuais) se deu entre os eleitores mais ricos.

Já Lula melhorou a sua posição em outro contingente importante da atual eleição, o das mulheres. Veja abaixo os segmentos do eleitorado em que houve mais variações expressivas.

PRETOS

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Vantagem de Lula subiu de 12 para 27 pontos (+15)

13. 09. 2026
Lula 48% x 36% Flávio

20. 09. 2026
Lula 53% x 26% Flávio

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SUDESTE
Dianteira de Flávio caiu de 16 para 7 pontos (-9)

13. 09. 2026
Lula 31% x 47% Flávio

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20. 09. 2026
Lula 36% x 43% Flávio

EVANGÉLICOS

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Vantagem de Flávio subiu de 23 para 30 pontos (+7)

13. 09. 2026
Lula 28% x 51% Flávio

20. 09. 2026
Lula 28% x 58% Flávio

MAIS DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS
Vantagem de Flávio subiu de 13 para 20 pontos (+7)

13. 09. 2026
Lula 34% x 47% Flávio

20. 09. 2026
Lula 33% x 53% Flávio

NORDESTE
Vantagem de Lula caiu de 32 para 26 pontos (-6)

13. 09. 2026
Lula 60% x 28% Flávio

20. 09. 2026
Lula 57% x 31% Flávio

MULHERES
Vantagem de Lula subiu de 3 para 7 pontos (+4)

13. 09. 2026
Lula 41% x 38% Flávio

20. 09. 2026
Lula 44% x 37% Flávio

35 A 59 ANOS DE IDADE
Vantagem de Flávio caiu de 5 pontos para 1 ponto (-4)

13. 09. 2026
Lula 39% x 44% Flávio

20. 09. 2026
Lula 41% x 42% Flávio

RENDA DE 2 A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS
Vantagem de Flávio caiu de 10 para 5 pontos (-5)

13. 09. 2026
Lula 36% x 46% Flávio

20. 09. 2026
Lula 38% x 43% Flávio

Explicações

Segundo Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quaest, as oscilações se explicam pelas margens de erro, que variam dependendo do recorte do eleitorado pesquisado — em alguns segmentos, ela pode chegar a seis pontos percentuais para mais ou para menos.

No caso do eleitorado por região, por exemplo, a margem de erro é de três pontos percentuais para o Sudeste, quatro para o Nordeste, cinco para o Centro-Oeste/Norte e seis para o Sul.

‘Pesquisa de intenção de voto é como fazer um exame de sangue, tiramos uma seringa de amostra para ver como está a saúde de um corpo inteiro. A pesquisa é desenhada para que a amostra seja da população nacional, se pegamos um recorte menor, como por região, são menos entrevistados. Quanto menos pessoas, mais impreciso e, portanto, maior a margem de erro’, afirma.

Segundo ele, ‘é natural que haja flutuações dentro desses segmentos. Talvez em uma rodada tivemos mais variação e, em outra, corrigimos, por exemplo. O mais importante é que esses números apontam uma tendência. Para ler as pesquisas, é necessário um pouco dessa arte, de conseguir enxergar a direção que os dados apontam’, afirma.

Ele afirma que a definição da eleição poderá vir do eleitor do Sudeste, mulheres e classe média e que esse é um eleitor mais pendular, sem lado definido e que é muito afetado pelas notícias. ‘Por algumas semanas, a campanha de Flávio ganhou espaço por trazer propostas ligadas à vida real das pessoas, falando do preço dos alimentos. Nesses últimos dias, o governo Lula conseguiu reverter um pouco desse quadro, saindo da crise no STF, que era uma pauta ruim para os dois, e trazendo o Bolsa Família, as bets, pautas que mexem exatamente com esse eleitor’, avalia.

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