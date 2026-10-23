O que esperar de Lula e Flávio durante o debate da TV Globo

Protagonistas de uma das eleições presidenciais mais acirradas da história, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro estão com estratégias bem desenhadas para se destacarem em relação ao adversário durante o debate da TV Globo.

O último confronto entre os presidenciáveis do PT e do PL acontece nesta sexta-feira, a menos de dois dias do segundo turno da disputa eleitoral.

Enquanto Lula deverá intercalar denúncias contra o filho de Jair Bolsonaro com a apresentação de propostas que tirará do papel caso seja eleito para um quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, Flávio pretende jogar luz sobre os principais problemas do país e debater soluções que colocará em andamento se for consagrado pelas urnas neste domingo.

Insatisfeitos com o desempenho de Lula durante o debate da Band TV, aliados do petista o aconselharam para garantir uma melhor performance no último encontro com o rival.

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Membros da campanha do PT esperam que o debate seja mais produtivo do que o encontro anterior, quando, na avaliação de interlocutores, o petista caiu muito nas provocações do filho de Jair Bolsonaro, o que o impediu de entregar um desempenho com potencial de convencer o eleitorado indeciso a votar nele.

O mandatário deve insistir na abordagem das polêmicas da vida de Flávio, explorar denúncias que têm o candidato do PL como alvo e expor quando o adversário der voltas e não responder às suas indagações.

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Paralelamente, aliados explicam que Lula colocará na mesa uma comparação entre os planos de governo, com o objetivo de comprovar que ele está mais preparado que o rival para ocupar a Presidência da República.

Os caminhos escolhidos por Flávio para o debate foram revelados ao Radar pelo governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que acompanhará o presidenciável do PL nos estúdios da emissora carioca.

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O chefe do Palácio dos Bandeirantes destacou que Flávio está preparado para o momento derradeiro da corrida eleitoral. “O Flávio está pronto para discutir os grandes problemas nacionais e mostrar a incapacidade do PT de cuidar das pessoas. ”

Nos últimos dias, como mostrou o Radar, Tarcísio ampliou sua influência na campanha bolsonarista, após a avaliação interna de que o 01 precisaria reduzir o estilo de Pablo Marçal para o embate final com Lula.