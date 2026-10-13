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Política

As estratégias de Leandro Grass para tentar virada quase impossível sobre Celina no DF

Além da associação de governadora com escândalos de corrupção e com o Master, o petista buscará explorar gargalos da atual administração

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h30 | Atualizado em 13 out 2026, 11h47
Mulher loira sorrindo com blusa clara e casaco, ao lado de homem barbudo com camisa rosa e fundo azul
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) -  (./Reprodução)
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As estratégias de Leandro Grass para tentar virada quase impossível sobre Celina no DF Priorize VEJA no Google

Candidato do PT ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass já colocou na rua algumas estratégias para tentar alcançar uma virada quase impossível sobre Celina Leão, que busca a reeleição à frente do Palácio do Buriti, no segundo turno.

Na primeira etapa da disputa, a postulante do PP obteve 49,93% dos votos válidos, enquanto o petista registrou 34,47%.

Além da associação de Celina com escândalos de corrupção e com o Master, Grass buscará explorar gargalos da atual administração.

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Tentará colar o nome da governadora ao de Ibaneis Rocha, seu antecessor no cargo que desistiu de concorrer ao Senado em função de polêmicas em torno de seu nome.

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Em outra frente, a campanha de Grass mudou até as cores de seu material para tentar se descolar do antipetismo. Espera assim diminuir a rejeição de parte do eleitorado ao seu nome apenas por ser um quadro do PT.

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