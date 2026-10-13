As estratégias de Leandro Grass para tentar virada quase impossível sobre Celina no DF
Além da associação de governadora com escândalos de corrupção e com o Master, o petista buscará explorar gargalos da atual administração
Candidato do PT ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass já colocou na rua algumas estratégias para tentar alcançar uma virada quase impossível sobre Celina Leão, que busca a reeleição à frente do Palácio do Buriti, no segundo turno.
Na primeira etapa da disputa, a postulante do PP obteve 49,93% dos votos válidos, enquanto o petista registrou 34,47%.
Além da associação de Celina com escândalos de corrupção e com o Master, Grass buscará explorar gargalos da atual administração.
Tentará colar o nome da governadora ao de Ibaneis Rocha, seu antecessor no cargo que desistiu de concorrer ao Senado em função de polêmicas em torno de seu nome.
Em outra frente, a campanha de Grass mudou até as cores de seu material para tentar se descolar do antipetismo. Espera assim diminuir a rejeição de parte do eleitorado ao seu nome apenas por ser um quadro do PT.