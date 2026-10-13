As estratégias de Leandro Grass para tentar virada quase impossível sobre Celina no DF

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Leandro Grass (PT) lança novas estratégias para virar contra Celina Leão (PP) no 2º turno do DF. Ele associa a oponente a escândalos e à gestão de Ibaneis Rocha, explorando falhas da atual administração. A campanha de Grass busca se descolar do antipetismo, mudando até as cores para atrair mais eleitores.

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Candidato do PT ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass já colocou na rua algumas estratégias para tentar alcançar uma virada quase impossível sobre Celina Leão, que busca a reeleição à frente do Palácio do Buriti, no segundo turno.

Na primeira etapa da disputa, a postulante do PP obteve 49,93% dos votos válidos, enquanto o petista registrou 34,47%.

Além da associação de Celina com escândalos de corrupção e com o Master, Grass buscará explorar gargalos da atual administração.

Tentará colar o nome da governadora ao de Ibaneis Rocha, seu antecessor no cargo que desistiu de concorrer ao Senado em função de polêmicas em torno de seu nome.

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Em outra frente, a campanha de Grass mudou até as cores de seu material para tentar se descolar do antipetismo. Espera assim diminuir a rejeição de parte do eleitorado ao seu nome apenas por ser um quadro do PT.