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Política

As estratégias das campanhas de Lula e Flávio para o debate na TV Globo

Adversários se enfrentam pela segunda e última vez na noite desta sexta-feira, 23, dois dias antes da votação que definirá o novo presidente

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 19h10
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Vittor Sales e Ricardo Stuckert/Divulgação)
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As estratégias das campanhas de Lula e Flávio para o debate na TV Globo Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentarão pela segunda e última vez na noite desta sexta-feira, 23, no debate presidencial da TV Globo, a dois dias da votação que definirá quem será o próximo presidente do Brasil. As campanhas estão orientando os presidenciáveis a irem para esse novo embate focados em propostas, evitando acusações mútuas e cair em provocações.

Membros das campanhas de Lula e de Flávio confirmaram a informação à reportagem. Os aliados mais ferrenhos no embate digital das duas campanhas não devem estar presentes — o deputado federal André Janones (Avante-MG) e o coach Pablo Marçal (PRTB) dessa vez não estarão nos estúdios vendo de perto o encontro dos candidatos.

Antes do debate da Globo desta sexta, o único ao qual Lula e Flávio compareceram foi o da Band, no último domingo, 18. O encontro foi marcado por uma troca intensa de acusações entre os dois presidenciáveis e pouca apresentação de propostas concretas, que possam mostrar aos eleitores quais são os planos de governo dos dois. Nos bastidores, também houve discussões entre aliados na plateia.

Os dois candidatos se acusaram mutuamente de envolvimento com os últimos grandes escândalos de corrupção do país, como os descontos indevidos nas folhas de aposentados e pensionistas do INSS, o caso do Banco Master, o financiamento do filme Dark Horse e as investigações contra Lulinha.

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A pesquisa mais recente do Instituto Datafolha, publicada na última quinta, 22, mostra que, nas intenções de voto gerais, Flávio está numericamente na frente de Lula — o placar entre os dois fica em 47% para Flávio e 46% para Lula, o que significa um empate técnico, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Já no recorte dos votos válidos, os dois aparecem com 50% das intenções de voto cada um, empatados numericamente.

Os votos válidos desconsideram os brancos e nulos, conta que a Justiça Eleitoral faz para definir o candidato vitorioso. No sábado, 24, véspera do segundo turno, haverá uma nova rodada de pesquisas, que atualizará as intenções de voto dos brasileiros depois do debate desta sexta-feira na TV Globo.

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Eleições 2026
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