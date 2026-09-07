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Política

O tamanho do público do ato de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista, segundo a USP

De acordo com cálculo feito com o uso de drones, 28.500 apoiadores foram ao ato do PL; Lula e Augusto Cury também participaram de eventos neste 7 de Setembro

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 17h28 | Atualizado em 7 set 2026, 17h56
Avenida Paulista em ato bolsonarista do 7 de Setembro de 2026
Avenida Paulista em ato bolsonarista do 7 de Setembro de 2026 (Redes sociais/Reprodução)
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O tamanho do público do ato de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista, segundo a USP Priorizar nos meus resultados Google

O Dia da Independência do Brasil em 2026, nesta segunda-feira, 7, foi marcado por diversos atos políticos nas principais capitais do país. Três deles se destacaram pela participação dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para a Presidência da República.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) conseguiu reunir na Avenida Paulista, em São Paulo, 28.500 pessoas, segundo levantamento feito pelo Monitor do Debate Político da USP/Cebrap em parceria com a More in Common. A medição foi feita a partir de fotos de drones e usando um software de inteligência artificial. A tecnologia tem margem de erro de 12%, o que representa que o número pode ficar entre 25. 100 e 32. 000 pessoas no horário de pico, às 16h32.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

No Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, tradicional reduto de manifestações bolsonaristas, o escritor Augusto Cury (Avante) reuniu uma pequena multidão. Também segundo o Monitor do Debate Político/Cebrap e More in Common, o evento atraiu 1. 400 pessoas no horário de pico. Famoso por livros com teor de autoajuda, Cury tem ocupado o terceiro lugar das pesquisas, chegando a atingir dois dígitos nos percentuais de intenção de votos. A margem de erro desse levantamento é de 12%, podendo ter sido de 1. 300 a 1. 600 pessoas no horário de pico, às 11h30.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi destaque em um evento na manhã desta segunda-feira. Ele cumpriu papel institucional no desfile cívico-militar oficial do país na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com participação das Forças Armadas e de estudantes de escolas públicas do Distrito Federal.

Em estimativa oficial, feita pela Secom (Secretaria de Comunicação Social), o ato teve público de 70. 000 pessoas, o que representaria um aumento de 56% em relação às 45. 000 do ano passado. Apesar disso, as fotos que registraram os eventos de 2025 e 2026 mostram ocupação semelhante nos dois anos. O ato foi marcado pela defesa da soberania e por acenos às mulheres, dois temas que o presidente tem levado à campanha eleitoral.

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Metodologia da More in Common

As contagens do Monitor do Debate Político da USP/Cebrap com a More in Common são feitas a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial. Foram tiradas fotos em vários horários diferentes e, em seguida, duas fotos do momento com mais pessoas foram escolhidas para serem usadas no software. As imagens cobriram toda a extensão dos atos, sem sobreposição.

No método, as fotos são tiradas por um drone e as pessoas são marcadas automaticamente. Usando inteligência artificial, o sistema localiza cada indivíduo e conta quantos pontos aparecem na imagem. Esse processo garante uma contagem precisa, mesmo em áreas densas.

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