As estimativas de público dos atos iniciais de campanha de Lula e de Flávio Bolsonaro

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Lula e Flávio Bolsonaro iniciaram suas campanhas presidenciais. Enquanto o evento de Flávio em Copacabana teve o público estimado entre 7.800 e 9.900 pessoas, o ato de Lula em São Bernardo do Campo impediu a contagem por drones devido à segurança, apesar de ter sido autorizado em 2022. A reportagem de VEJA notou espaços vazios.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), os dois candidatos mais bem posicionados nas pesquisas para a Presidência, deram os pontapés iniciais às suas campanhas neste domingo, 16, com atos em seus berços políticos.

O Monitor do Debate Político da USP/Cebrap, em conjunto com a ONG More in Common, fizeram uma estimativa de público do evento de Flávio, que aconteceu na na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Não foi possível fazer o mesmo no ato de Lula, no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, porque, de acordo com os pesquisadores, a equipe de campanha do presidente não autorizou o sobrevoo de drones que permitiriam essa contagem. A equipe de segurança presidencial usa sistemas de detecção para derrubar drones não autorizados. A proibição, no entanto, não é absoluta: em 2022, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência permitiu que o mesmo monitor fizesse esse levantamento em um comício de Lula na capital paulista.

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Em Copacabana, havia entre 7.800 e 9.900 participantes do ato de Flávio por volta das 11h30, quando o evento atingiu seu ápice. A contagem é feita a partir de fotos aéreas analisadas com um programa de inteligência artificial.

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As arquibancadas do estádio da Vila Euclides comportam até 12.578 pessoas, mas no comício de Lula, o acesso ao gramado também estava liberado. O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou que havia “mais de 40 mil pessoas” no local. Entretanto, a reportagem de VEJA observou espaços vazios nas arquibancadas, além de espaços isolados com bandeiras.

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