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Política

As estimativas de público dos atos iniciais de campanha de Lula e de Flávio Bolsonaro

Campanha começa oficialmente neste domingo, 16

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 14h24 | Atualizado em 16 ago 2026, 15h42
Lula, de chapéu e camisa branca, acena para uma multidão vermelha à esquerda; Flávio Bolsonaro, de camisa amarela Meu Partido é o Brasil, sorri em meio a apoiadores à direita
Lula e Flávio Bolsonaro em seus atos iniciais de campanha: os dois estarão no Rio no sábado (Francio de Holanda/VEJA e Vittor Sales/Divulgação)
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As estimativas de público dos atos iniciais de campanha de Lula e de Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), os dois candidatos mais bem posicionados nas pesquisas para a Presidência, deram os pontapés iniciais às suas campanhas neste domingo, 16, com atos em seus berços políticos.

O Monitor do Debate Político da USP/Cebrap, em conjunto com a ONG More in Common, fizeram uma estimativa de público do evento de Flávio, que aconteceu na na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Não foi possível fazer o mesmo no ato de Lula, no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, porque, de acordo com os pesquisadores, a equipe de campanha do presidente não autorizou o sobrevoo de drones que permitiriam essa contagem. A equipe de segurança presidencial usa sistemas de detecção para derrubar drones não autorizados. A proibição, no entanto, não é absoluta: em 2022, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência permitiu que o mesmo monitor fizesse esse levantamento em um comício de Lula na capital paulista.

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Em Copacabana, havia entre 7.800 e 9.900 participantes do ato de Flávio por volta das 11h30, quando o evento atingiu seu ápice. A contagem é feita a partir de fotos aéreas analisadas com um programa de inteligência artificial.

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Multidão em manifestação política, com muitas pessoas vestindo amarelo e segurando bandeiras do Brasil. No alto, um trio elétrico com mais pessoas e um painel com a bandeira brasileira estilizada e um cartaz de campanha com a foto de um homem sorrindo e o número 22
Ato de lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), em Copacabana (YouTube/Reprodução)

As arquibancadas do estádio da Vila Euclides comportam até 12.578 pessoas, mas no comício de Lula, o acesso ao gramado também estava liberado. O secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou que havia “mais de 40 mil pessoas” no local. Entretanto, a reportagem de VEJA observou espaços vazios nas arquibancadas, além de espaços isolados com bandeiras.

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Multidão em um comício político, com muitas pessoas vestindo vermelho e segurando bandeiras do Brasil. Ao fundo, um grande estandarte verde e amarelo com o círculo azul da bandeira brasileira é exibido, e prédios altos se destacam sob um céu azul claro.
Apoiadores no evento de lançamento da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo (Francio de Holanda/VEJA)
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Eleições 2026
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