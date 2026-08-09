Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Política

As estatísticas de criminalidade na gestão do vice de Flávio na Segurança Pública de Alagoas

Anuário Brasileiro de 2026 revela o nível de eficiência administrativa de Alfredo Gaspar à frente do órgão estadual

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 16h00
Flávio Bolsonaro, de terno escuro e camisa branca, aperta a mão de Alfredo Gaspar, de terno azul e camisa azul clara, ambos sorrindo. Uma bandeira do Brasil está em primeiro plano, e um telão azul com PARTIDO LIBERAL em branco e amarelo está ao fundo. Outras pessoas observam a cena
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) em evento do anúncio do vice na chapa presidencial em Brasília -  (Vittor Sales/Divulgação)
Continua após publicidade
As estatísticas de criminalidade na gestão do vice de Flávio na Segurança Pública de Alagoas Priorizar nos meus resultados Google

Há estatísticas que podem medir o nível de eficiência de um administrador público frente a um órgão de governo. As conclusões, se negativas, são utilizadas por adversários políticos quando autoridades decidem disputar um cargo público.

O deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), anunciado como candidato a vice-presidente da República na chapa do senador  Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi duas vezes secretário de Segurança Pública de Alagoas.

Ele comandou o enfrentamento à criminalidade pela primeira vez de 2015 a março de 2016. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, divulgado no mês passado, traz números positivos para a gestão do ex-secretário.

Siga

O documento, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, catalogou as Mortes Violentas Intencionais (MVI) nos últimos 13 anos, estatística que soma todas as vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora.

Continua após a publicidade

Gaspar conseguiu reduzir as MVI em 17,8%, com 1.808 mortes registradas. No ano anterior, em 2014, haviam sido 2.201 mortes. A taxa de 69,4 mortes por 100 mil habitantes caiu para 56,8 no ano seguinte.

Gaspar deixou o comando da SSP-AL em março de 2016, em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibia membros do Ministério Público de exercerem cargos fora da instituição.

Continua após a publicidade

O senador assumiu a SSP-AL novamente em janeiro de 2021, ocasião em que ficou mais um ano no comando das ações de combate ao crime. Seus índices, mais uma vez, foram positivos. Em 2020, tinham sido registrados 1.249 Mortes Violentas Intencionais, número que caiu para 1.138, uma redução de 8,8%. A taxa de mortos por 100 mil habitantes caiu de 38,9 mortes para 35,4.

Continua após a publicidade

Durante os dois períodos de gestão de Alfredo Gaspar, ele intensificou a unificação e troca de informações entre as polícias Civil e Militar e o Ministério Público e deu prioridade ao enfrentamento das organizações criminosas e quadrilhas de assaltantes.

A Segurança Pública está no topo das preocupações dos brasileiros, segundo as pesquisas.

Publicidade
TAGS:
Alagoas
Bastidores de Brasília
Criminalidade
Eleições
Flávio Bolsonaro
Segurança Pública
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).