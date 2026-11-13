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Política

As escolhas de Douglas Ruas para secretaria de Segurança Pública, PM e Polícia Civil

Nomes foram selecionados após governador eleito definir o futuro de outras pastas

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h10 | Atualizado em 13 nov 2026, 10h11
Homem de pele clara, cabelo raspado e terno preto com gravata azul, olhando sério para a direita. Ao fundo, um homem negro de boina e uma mulher loira de perfil.
Douglas Ruas (Mauro Pimentel/AFP)
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O governador eleito Douglas Ruas (PL) escolheu o delegado Lauro César Lethier Rangel para comandar a nova secretaria de Segurança Pública, guarda-chuva que reunirá as polícias Civil e Militar. Ex-chefe de Ruas na Polícia Civil, Rangel é da 73ª DP (Neves, São Gonçalo), município que tem como prefeito Capitão Nelson, pai do político do PL.

Já a PM será chefiada pelo coronel Gilbert dos Santos, à frente do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), enquanto a Polícia Civil ficará a cargo do delegado Robson da Costa Ferreira da Silva, ex-controlador-geral da corporação. Os nomes, que serão anunciados nesta sexta-feira, 13, foram selecionados após Ruas definir o futuro de outras pastas.

Na semana passada, o governador eleito colocou a socióloga Maria Gabriela Bessa como secretária da Casa Civil, ao passo que Anderson Monteze ficou como secretário de Planejamento, Gestão e Inovação. Ele é servidor comissionado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) com experiência em finanças públicas.

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Os dois fazem parte da equipe de transição, que também é composta por Bruno Bonetti e Fábio Araújo. Antes disso, a vice-governadora Fernanda Louback (PL) já havia sido confirmada como secretária de Políticas Inclusivas e da Mulher. No Palácio Guanabara, Ruas pretende reduzir o número de secretarias. Ainda não há informações sobre a dimensão dos cortes.

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Enquanto monta o governo, Ruas tem criticado o movimento de aliados do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), derrotado após anulação dos votos do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), a favor de um segundo turno no Rio. Em entrevista a seção Páginas Amarelas de VEJA, ele definiu a atitude do adversário como “um verdadeiro contrassenso”, acrescentando: “Quanto a nós, seguimos trabalhando na transição. As eleições acabaram”.

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