As eleições na cidade onde Bolsonaro venceu Lula por um voto

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Nanuque, MG, ficou conhecida por Bolsonaro vencer Lula por um voto em 2022. Agora, com Flávio Bolsonaro e Lula na disputa, a cidade mineira, com forte influência do agronegócio e programas sociais, pode repetir a polarização. O prefeito local prevê ampliação da direita, mas destaca o impacto do Bolsa Família no voto. Acompanhe a dinâmica eleitoral.

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Com cerca de 35 mil habitantes, a cidade de Nanuque, no interior de Minas Gerais, foi palco de um acontecimento inusitado nas eleições presidenciais de 2022. Lá, Jair Bolsonaro (PL), então candidato à reeleição, venceu Lula, seu oponente na época, pela diferença de apenas 1 voto.

Quatro anos se passaram e os eleitores de Nanuque vão retornar às urnas para escolher quem será o próximo presidente da República. A grande pergunta que se faz na cidade é se o fenômeno vai se repetir na disputa entre o senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL ao Planalto, e Lula, que tenta a reeleição.

Para Gilson Coleta Barbosa (PP), prefeito do município, não vai. Na avaliação dele, a direita deve ampliar a vantagem sobre os petistas nas eleições deste ano, mesmo que o partido de Lula ainda tenha muita influência na cidade em função dos programas sociais do governo federal.

“Por aqui, a eleição sempre costuma ser bastante acirrada. Mesmo assim, fica só na disputa pelos votos. Não tem confusão, bate boca, ou violência, nada do tipo. O pessoal disputa até quem leva mais carros para as carreatas”, ressalta Barbosa.

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Muito embora a economia de Nanuque seja movida pelo agronegócio, em especial pela criação de gado e cana de açúcar, quase 3.000 pessoas que vivem na cidade do Vale do Mucuri são beneficiárias do Bolsa Família.

“Isso acaba equilibrando muito a disputa eleitoral aqui na cidade, porque pesa bastante para muita gente na hora de decidir o voto”, contou o prefeito, que se declarou amigo de Romeu Zema, ex-governador do Estado e candidato do Novo à Presidência. “Vou votar para ele no primeiro turno. No segundo turno, ainda preciso analisar”, completou.

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Nas redes sociais, Barbosa já posou para fotos ao lado de Jair Bolsonaro em Brasília, embora o ex-presidente nunca tenha visitado Nanuque.

O prefeito afirmou que a cidade recebeu visitas apenas de dois presidenciáveis: Zema em 2024, na época governador, e Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, que também esteve no município há dois anos.

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Registros na internet apontam que a última visita de Lula a Nanuque aconteceu em 30 de agosto de 1981, pouco mais de um ano depois da fundação do PT.