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Política

As duas mulheres que costuraram a paz entre Michelle e Flávio

Articulação envolveu dias de negociação, troca de versões dos discursos e abriu caminho para a volta da ex-primeira-dama ao centro da campanha

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 20h57
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A reconciliação pública entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro foi precedida por uma articulação política conduzida longe dos holofotes. Segundo apuração do repórter Gabriel Sabóia, da coluna Radar, apresentada no programa VEJA em Foco, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e a senadora Damares Alves atuaram como principais intermediárias para encerrar o conflito entre a ex-primeira-dama e o senador. (este texto é um resumo do vídeo acima)

De acordo com Sabóia, a negociação durou cerca de dez dias e envolveu sucessivas conversas para construir o conteúdo dos vídeos divulgados pelos dois. “Foi um texto para lá e um texto para cá”, relatou uma fonte ouvida pelo jornalista.

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Por que Celina Leão e Damares Alves entraram na negociação?

Segundo a apuração de Gabriel Sabóia, a iniciativa partiu da avaliação de que a crise entre Michelle e Flávio já extrapolava o ambiente familiar e começava a produzir efeitos políticos para o bolsonarismo. As duas líderes passaram a ver o desgaste como um fator de diluição do capital eleitoral da família justamente no momento em que aliados trabalham para consolidar a campanha presidencial e ampliar sua base de apoio.

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Como Michelle reconheceu a atuação das duas?

Ao divulgar o vídeo em que aceita o pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro, Michelle fez questão de tornar pública a participação de Celina Leão e Damares Alves na construção da reconciliação. “Quero agradecer de maneira muito especial às minhas amigas Celina Leão e Damares Alves, que se empenharam dia e noite para que esse momento de reconciliação pudesse acontecer”, afirmou, atribuindo às duas o papel de principais articuladoras do acordo.

 

O que muda para Michelle dentro da campanha?

A reconciliação abre caminho para que Michelle volte a ocupar espaço na estratégia eleitoral do PL. Segundo Sabóia, ela deverá ser convidada para participar da convenção que oficializará a candidatura de Flávio Bolsonaro e também receberá uma proposta para reassumir a presidência do PL Mulher, cargo que deixou após o agravamento da crise.

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A avaliação de integrantes da campanha é que sua presença voltou a ser considerada importante principalmente pela capacidade de dialogar com o eleitorado feminino, segmento apontado como prioridade na estratégia eleitoral apresentada durante o programa.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Celina Leão
Damares Alves
Flávio Bolsonaro
Michelle Bolsonaro
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