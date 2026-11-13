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Política

As duas investigações no STF sobre o financiamento do filme de Jair Bolsonaro

Nova fase da Operação Make Up apura suspeita de desvio de emendas parlamentares para 'Dark Horse'

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h56
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As duas investigações no STF sobre o financiamento do filme de Jair Bolsonaro Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 13, a segunda fase da Operação Make Up, que investiga se recursos de emendas parlamentares foram desviados para financiar Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro. A nova etapa, com um mandado de busca e apreensão em Brasília autorizado pelo ministro Flávio Dino, faz parte de uma das duas investigações no Supremo Tribunal Federal sobre o financiamento da produção. A outra apura supostos repasses de Daniel Vorcaro, do Banco Master (este texto é um resumo do vídeo acima).

O repórter Daniel Gullino explicou o caso no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol. A distinção ajuda a entender o alcance da operação desta sexta-feira: o mandado foi expedido na investigação sobre as emendas.

O que a PF investiga sobre as emendas parlamentares?

Sob a relatoria de Dino, essa frente apura a suspeita de que verbas indicadas por meio de emendas tenham sido desviadas para a produção do filme. Segundo as informações apresentadas no programa, a investigação apura possíveis crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes em licitações.

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A primeira fase da operação, realizada em setembro, durante a campanha eleitoral, teve 49 mandados de busca e apreensão em quatro estados. Entre os alvos estavam Mário Frias, autor das emendas investigadas, e a empresária Karina Gama, responsável pela produtora do filme.

O que se sabe sobre a nova busca em Brasília?

Até a exibição do programa, o alvo do mandado desta sexta-feira não havia sido divulgado. Gullino observou que Dino costuma publicar a íntegra de suas decisões depois do cumprimento das medidas. A divulgação, disse o repórter, poderia esclarecer o que motivou a nova busca e quanto a apuração avançou desde setembro.

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O que a outra investigação apura sobre Vorcaro?

O segundo inquérito trata de supostos repasses de Daniel Vorcaro para o filme. Segundo Gullino, essa apuração integra o conjunto de investigações do caso Master que estava sob a relatoria de André Mendonça e passou temporariamente a Edson Fachin.

As duas frentes examinam, assim, origens distintas de recursos para a mesma produção: a investigação conduzida por Dino acompanha o caminho das verbas públicas indicadas por emendas; a do caso Master apura os supostos repasses do banqueiro.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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