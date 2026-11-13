As duas investigações no STF sobre o financiamento do filme de Jair Bolsonaro

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A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Make Up, investigando o possível desvio de emendas parlamentares para financiar o filme “Dark Horse” sobre Jair Bolsonaro. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Brasília, autorizado pelo ministro Flávio Dino. Saiba mais sobre esta complexa investigação.

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A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 13, a segunda fase da Operação Make Up, que investiga se recursos de emendas parlamentares foram desviados para financiar Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro. A nova etapa, com um mandado de busca e apreensão em Brasília autorizado pelo ministro Flávio Dino, faz parte de uma das duas investigações no Supremo Tribunal Federal sobre o financiamento da produção. A outra apura supostos repasses de Daniel Vorcaro, do Banco Master (este texto é um resumo do vídeo acima).

O repórter Daniel Gullino explicou o caso no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol. A distinção ajuda a entender o alcance da operação desta sexta-feira: o mandado foi expedido na investigação sobre as emendas.

O que a PF investiga sobre as emendas parlamentares?

Sob a relatoria de Dino, essa frente apura a suspeita de que verbas indicadas por meio de emendas tenham sido desviadas para a produção do filme. Segundo as informações apresentadas no programa, a investigação apura possíveis crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes em licitações.

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A primeira fase da operação, realizada em setembro, durante a campanha eleitoral, teve 49 mandados de busca e apreensão em quatro estados. Entre os alvos estavam Mário Frias, autor das emendas investigadas, e a empresária Karina Gama, responsável pela produtora do filme.

O que se sabe sobre a nova busca em Brasília?

Até a exibição do programa, o alvo do mandado desta sexta-feira não havia sido divulgado. Gullino observou que Dino costuma publicar a íntegra de suas decisões depois do cumprimento das medidas. A divulgação, disse o repórter, poderia esclarecer o que motivou a nova busca e quanto a apuração avançou desde setembro.

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O que a outra investigação apura sobre Vorcaro?

O segundo inquérito trata de supostos repasses de Daniel Vorcaro para o filme. Segundo Gullino, essa apuração integra o conjunto de investigações do caso Master que estava sob a relatoria de André Mendonça e passou temporariamente a Edson Fachin.

As duas frentes examinam, assim, origens distintas de recursos para a mesma produção: a investigação conduzida por Dino acompanha o caminho das verbas públicas indicadas por emendas; a do caso Master apura os supostos repasses do banqueiro.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.