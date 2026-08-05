Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Política

As duas boas notícias para Flávio em pesquisa, segundo diretor da Quaest

Senador interrompeu trajetória de queda nas intenções de voto e passou a contar com um eleitorado mais consolidado às vésperas da campanha

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 22h28
Continua após publicidade
As duas boas notícias para Flávio em pesquisa, segundo diretor da Quaest Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Genial/Quaest trouxe duas notícias consideradas positivas para a campanha de Flávio Bolsonaro, segundo o diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo. Durante entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ele afirmou que o senador interrompeu a trajetória de perda de apoio registrada nos levantamentos anteriores e, além disso, passou a contar com um eleitorado mais decidido. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Para Russo, os dois indicadores apontam uma melhora no cenário da candidatura às vésperas do início da campanha eleitoral.

Como a pesquisa mostra a recuperação de Flávio?

Segundo o diretor da Quaest, o levantamento divulgado mostra uma “quebra de tendência”. Nas pesquisas anteriores, Flávio Bolsonaro vinha perdendo espaço, principalmente entre eleitores independentes e da direita não bolsonarista.

“A pesquisa divulgada hoje mostra uma reversão dessa tendência”, afirmou Russo. Segundo ele, o senador voltou a ganhar apoio justamente entre esses eleitores, melhorando seu desempenho nas intenções de voto.

Siga

Na avaliação do pesquisador, dois fatos políticos contribuíram para esse movimento: a reconciliação entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro e a repercussão da decisão que proibiu encontros entre Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Por que o voto em Flávio ficou mais sólido?

A segunda boa notícia, segundo Guilherme Russo, aparece em um indicador que mede o grau de convicção do eleitor.

De acordo com o diretor da Quaest, cerca de 70% dos entrevistados que declararam voto em Flávio Bolsonaro afirmaram que essa escolha é definitiva.

“Subiu bastante o percentual de eleitores do Flávio Bolsonaro que diz que esse voto é definitivo”, afirmou.

Continua após a publicidade

O que esse indicador representa para a campanha?

Na avaliação de Russo, o dado mostra que a candidatura não apenas ganhou apoio, mas também passou a contar com uma base mais consolidada.

“O eleitor também está se consolidando mais, ele está se definindo mais”, disse.

Segundo o diretor da Quaest, esse cenário torna mais difícil que Flávio Bolsonaro perca espaço no curto prazo, já que mudanças no eleitorado tendem a depender de novos acontecimentos ao longo da campanha.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que esperar das próximas pesquisas?

Apesar da melhora registrada no levantamento, Guilherme Russo afirmou que será necessário acompanhar os próximos movimentos da disputa para saber se a recuperação se manterá.

“Hoje eu diria que ele tem uma tendência mais positiva”, afirmou. Para o diretor da Quaest, a combinação entre a interrupção da tendência de queda e a consolidação do eleitorado representa, neste momento, os dois principais sinais favoráveis à candidatura de Flávio Bolsonaro captados pela pesquisa.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Quaest
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).