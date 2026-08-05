As duas boas notícias para Flávio em pesquisa, segundo diretor da Quaest

A nova pesquisa Genial/Quaest trouxe duas notícias consideradas positivas para a campanha de Flávio Bolsonaro, segundo o diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo. Durante entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ele afirmou que o senador interrompeu a trajetória de perda de apoio registrada nos levantamentos anteriores e, além disso, passou a contar com um eleitorado mais decidido. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Para Russo, os dois indicadores apontam uma melhora no cenário da candidatura às vésperas do início da campanha eleitoral.

Como a pesquisa mostra a recuperação de Flávio?

Segundo o diretor da Quaest, o levantamento divulgado mostra uma “quebra de tendência”. Nas pesquisas anteriores, Flávio Bolsonaro vinha perdendo espaço, principalmente entre eleitores independentes e da direita não bolsonarista.

“A pesquisa divulgada hoje mostra uma reversão dessa tendência”, afirmou Russo. Segundo ele, o senador voltou a ganhar apoio justamente entre esses eleitores, melhorando seu desempenho nas intenções de voto.

Na avaliação do pesquisador, dois fatos políticos contribuíram para esse movimento: a reconciliação entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro e a repercussão da decisão que proibiu encontros entre Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.

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Por que o voto em Flávio ficou mais sólido?

A segunda boa notícia, segundo Guilherme Russo, aparece em um indicador que mede o grau de convicção do eleitor.

De acordo com o diretor da Quaest, cerca de 70% dos entrevistados que declararam voto em Flávio Bolsonaro afirmaram que essa escolha é definitiva.

“Subiu bastante o percentual de eleitores do Flávio Bolsonaro que diz que esse voto é definitivo”, afirmou.

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O que esse indicador representa para a campanha?

Na avaliação de Russo, o dado mostra que a candidatura não apenas ganhou apoio, mas também passou a contar com uma base mais consolidada.

“O eleitor também está se consolidando mais, ele está se definindo mais”, disse.

Segundo o diretor da Quaest, esse cenário torna mais difícil que Flávio Bolsonaro perca espaço no curto prazo, já que mudanças no eleitorado tendem a depender de novos acontecimentos ao longo da campanha.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que esperar das próximas pesquisas?

Apesar da melhora registrada no levantamento, Guilherme Russo afirmou que será necessário acompanhar os próximos movimentos da disputa para saber se a recuperação se manterá.

“Hoje eu diria que ele tem uma tendência mais positiva”, afirmou. Para o diretor da Quaest, a combinação entre a interrupção da tendência de queda e a consolidação do eleitorado representa, neste momento, os dois principais sinais favoráveis à candidatura de Flávio Bolsonaro captados pela pesquisa.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.