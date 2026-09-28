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Política

As divergências entre Datafolha e Nexus sobre a batalha Lula x Flávio no Sudeste

Principal colégio eleitoral do país, a região reúne 42% do eleitorado nacional e será palco decisivo para o desfecho do duelo presidencial

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 13h40
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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As divergências entre Datafolha e Nexus sobre a batalha Lula x Flávio no Sudeste Priorize VEJA no Google

A batalha entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na Região Sudeste, a principal concentração eleitoral do país (42% dos votantes brasileiros), será decisiva para definir o vencedor da corrida ao Palácio do Planalto.

Dois institutos de pesquisa importantes divulgaram seus levantamentos detalhados nos últimos dias sobre a eleição presidencial, e eles têm pequenas divergências sobre como está o duelo entre os dois na região.

No primeiro turno, a Nexus/BTG aponta Lula numericamente na frente (40% a 39%) no Sudeste, enquanto o Datafolha diz que o placar está em 37% a 35% para o candidato do PL.

PRIMEIRO TURNO

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DATAFOLHA
Lula (PT): 35%

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Flávio Bolsonaro (PL): 37%

NEXUS
Lula (PT): 40%
Flávio Bolsonaro (PL): 39%

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Nos dois casos, o cenário é de empate dentro das margens de erro, que são as mesmas nos dois institutos para o recorte pela região: três pontos percentuais para mais ou para menos.

Nos duelos por estado, segundo o Datafolha, Flávio lidera em São Paulo (49% a 41%) e Rio de Janeiro (51% a 42%) – nos dois casos, fora da margem de erro – e aparece numericamente à frente em Minas Gerais (46% a 44%), mas em cenário que caracteriza empate técnico.

SEGUNDO TURNO

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Já em um eventual confronto direto entre ambos no segundo turno, a Nexus aponta empate numérico entre Lula e Flávio na Região Sudeste, com 45% para cada candidato. Enquanto isso, o Datafolha dá Flávio numericamente à frente (48% a 42%), em vantagem quase fora da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

DATAFOLHA
Lula (PT): 42%

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Flávio Bolsonaro (PL): 48%

NEXUS/BTG
Lula (PT): 45%
Flávio Bolsonaro (PL): 45%

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Nos duelos por estado, segundo o Datafolha, Flávio lidera em São Paulo (49% a 41%) e Rio de Janeiro (51% a 42%) – nos dois casos, fora da margem de erro – e aparece numericamente à frente em Minas Gerais (46% a 44%), mas em cenário que caracteriza empate técnico. A Nexus não tem esse recorte por estado.

O que pode explicar a diferença

Parte das divergências pode ser explicada, segundo os institutos, pelas margens de erro (maiores que no eleitorado geral) e por critérios próprios de cada instituto, como amostragem, peso dado a cada região ou segmento eleitoral e formato de coleta das entrevistas – a Nexus faz as perguntas por telefone, enquanto o Datafolha usa o modelo presencial.

Outro fator importante que pode ter pesado nas diferenças é o período em que os eleitores foram ouvidos, embora os recortes temporais nem sejam tão distantes assim: o Datafolha fez as pesquisas entre 22 e 23 de setembro, enquanto a Nexus ouviu os eleitores de 25 a 27 de setembro.

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Eleições 2026
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