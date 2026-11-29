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Ministros do STF encaram com ceticismo investidas do Congresso para extinguir o foro privilegiado. Nos bastidores, a leitura é direta: políticos preferem ser julgados por magistrados conhecidos na Corte a ficar à mercê de milhares de juízes de primeira instância pelo país.

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Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) veem com ceticismo e ironia movimentações e discursos no Congresso em favor de uma reforma no Judiciário que, entre outros pontos, retiraria a competência da Corte de julgar criminalmente políticos encrencados com a justiça. Uma das propostas, apresentadas pelo senador bolsonarista Marcos Pontes (PL-SP), estabelece que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) passaria a julgar crimes comuns cometidos por parlamentares. Outras iniciativas acabam de vez com o chamado foro privilegiado.

Por trás do discurso de reduzir os poderes da Corte, que passa por uma crise de imagem sem precedentes, uma ala do tribunal avalia que a proposta simplesmente nunca sairá do papel porque seria de interesse dos próprios políticos saberem quem são seus juízes. Para o bem ou para o mal. No STF tramitam investigações que miram desvios bilionários em emendas parlamentares de políticos de diferentes representações partidárias.

“Brincou-se no passado com a ideia de tirar o foro do STF. Imagine um juiz de primeiro grau mandando fazer busca e apreensão no Congresso Nacional. Eles vão permitir? Imagine um juiz simplesmente mandando prender um deputado ou um senador. Eles vão permitir?”, disse, sob reserva, um ministro do Supremo. “Infelizmente para julgar ou para não julgar é melhor aqui”, completou.

O raciocínio leva em conta que, a despeito do desgaste da Suprema Corte e do perfil mais punitivista de alguns de seus membros, como o ministro Alexandre de Moraes, é muito mais raro que o tribunal imponha medidas restritivas ou de prisão contra políticos do que deixar o tema a cargo dos mais de 18.000 juízes espalhados pelo país.

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O exemplo da Lava-Jato é sintomático: no auge da operação, um jargão ganhou os corredores do poder: “Sem foro, é Moro”. Àquela altura, o então juiz Sergio Moro acumulava condenações na maior investigação de corrupção da história do país, enquanto o STF caminhava a passos lentos contra os poucos políticos julgados na Corte.

As discussões sobre o fim do foro privilegiado no Supremo, é bom que se diga, costumam vir acompanhadas de indisfarçáveis casuísmos. Em 2017, por exemplo, o Congresso encampou a bandeira a bandeira do fim do foro enquanto discutia ao mesmo tempo contemplar com a benesse os ex-presidentes da República Michel Temer, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e José Sarney. O presidente Lula acabaria preso no ano seguinte, condenado em segunda instância por corrupção na Lava-Jato, enquanto Temer foi alvo de uma ordem de prisão do então juiz Marcelo Bretas em 2019.

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No recente julgamento da trama golpista, por sua vez, nenhum dos réus tinha foro privilegiado naquele momento, mas o caso foi analisado pela Primeira Turma do tribunal, que considerou que os crimes atribuídos aos suspeitos tinham relação com o mandato que ocupavam e, por isso, deveriam ser analisados pela mais alta Corte do país. O tema é um dos argumentos das revisões criminais apresentadas pelos condenados, entre os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro.