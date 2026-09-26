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Política

As digitais de um diplomata e de um marqueteiro no discurso de Lula na ONU

Pensado para render cortes para as redes sociais, fala misturou posicionamentos caros à chancelaria e recados eleitorais

Por Daniel Pereira 26 set 2026, 12h52
Homem idoso, calvo e com barba branca, vestindo terno escuro e gravata listrada verde, amarela e azul, discursa em um púlpito de madeira com microfones e papéis, em um ambiente formal
Lula discursa na Assembleia Geral da ONU (John Lamparski/Bloomberg/Getty Images)
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As digitais de um diplomata e de um marqueteiro no discurso de Lula na ONU Priorizar nos meus resultados Google

Empatado com Lula nas simulações de primeiro e segundo turnos sobre a corrida ao Palácio do Planalto, conforme a mais recente pesquisa Datafolha, o senador Flávio Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proíba o PT de usar na propaganda eleitoral trechos do discurso que o presidente fez na terça-feira 22, em Nova York, na Assembleia-Geral da ONU.

A iniciativa do oposicionista mostra que a fala de Lula, aplaudida em pelo menos três ocasiões, pode ajudá-lo a garimpar alguns pontinhos no eleitorado, especialmente entre os independentes, considerados os fieis da balança da próxima eleição. E numa disputa tão acirrada, como a de 2026, quaisquer pontinhos valem, por menores que sejam.

Pensado para render recortes para as redes sociais, o discurso foi escrito a quatro mãos e entremeou temas caros à chancelaria nacional e recados eleitorais. A primeira parte ficou a cargo do diplomata Audo Araújo Faleiro, braço direito do ex-chancelar Celso Amorim, que hoje dá expediente como assessor especial da Presidência para assuntos internacionais.

Em linha com seu antigo sonho de ser reconhecido como líder global e premiado com o Nobel da Paz, Lula criticou a derrocada do multilateralismo, os conflitos armados e as ameaças militares e até tarifárias feitas por grandes potências. Cuidadoso, não mencionou o nome de Donald Trump, a quem endereçou boa parte de sua pregação.

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Os assuntos da diplomacia, no entanto, logo deram lugar à eleição brasileira. Foi a vez de o ministro de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha vitoriosa de Lula em 2022, também mostrar serviço.

No púlpito,  Lula empunhou mais uma vez a bandeira da soberania nacional: “O Brasil não cabe no quintal de ninguém”. De forma indireta, criticou o suposto entreguismo de Flávio Bolsonaro, que estaria evidente, entre outros, no entusiasmo que o Zero Um demonstrou certa vez com a possibilidade de os Estados Unidos atacarem barcos de traficantes na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro.

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Na ONU, Lula ainda defendeu o Pix e o fim da escala de trabalho 6 x 1, que contam com apoio da maioria da população, e voltou a resumir a sucessão presidencial, como fez em 2022, a uma disputa entre democracia e autoritarismo com pitadas de negacionismo. “Não permitiremos que os inimigos da democracia, internos e externos, atentem contra a vontade popular. A democracia brasileira pertence aos brasileiros”, afirmou.

As frases de maior impacto foram reproduzidas no Instagram oficial do presidente e contavam até a manhã de sexta-feira 25 com cerca de 200 000 mil curtidas cada uma. Como indica o recurso de Flávio Bolsonaro ao TSE, o discurso pode ser visto como uma iniciativa bem-sucedida do presidente, o que não tem sido frequente neste terceiro mandato.

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