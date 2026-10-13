As diferenças e semelhanças entre três pesquisas sobre o duelo Lula x Flávio

Três institutos de pesquisa divulgaram seus levantamentos sobre o segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto nesta terça-feira, 13 – Nexus, Gerp e PoderData –, com algumas diferenças nas intenções de voto dos dois candidatos.

Na comparação pelos votos válidos (em que são descartados nulos e brancos), a diferença mais apertada entre Lula e Flávio foi dada pelo PoderData/Aya, que aponta 51% para o candidato do PL e 49% para o petista, o que configura um empate técnico na margem de erro, que é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.

A maior distância foi apontada pelo Gerp, que indicou 55% para Flávio e 45% para Lula – uma vantagem para o presidenciável do PL fora da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Já a pesquisa Nexus/BTG apontou 52% para o presidenciável do PL e 48% para Lula, uma diferença que caracteriza empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos – o que, estatisticamente, é muito improvável.

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Votos totais

Já na comparação por votos totais (incluindo brancos e nulos), a maior distância entre os concorrentes também é dada pela Gerp: 53% para Flávio e 44% para Lula. A diferença de nove pontos percentuais, apontada como “significativa” pelo instituto, também está fora da margem de erro.

Já os outros dois levantamentos apontam um cenário de empate técnico nesse recorte. Na pesquisa do PoderData/Aya, Flávio registra 48%, e Lula, 46%. Na sondagem da Nexus/BTG, o candidato do PL tem 48% contra 45% do concorrente do PT.

Rejeição

Além de trazer numericamente Flávio à frente da corrida eleitoral, os três institutos mostram o petista liderando a rejeição pelos eleitores.

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Segundo o PoderData/Aya, 46% dos eleitores dizem que não votariam “de jeito nenhum” em Lula, enquanto 44% dizem o mesmo sobre Flávio.

Já no levantamento da Nexus/BTG, o percentual de rejeição ao petista é de 51% do eleitorado, enquanto o do senador do PL é de 43%.

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Taxas parecidas têm a sondagem do Gerp, que apontou rejeição de 53% para Lula e de 42% para Flávio.

Metodologias

Os três institutos fizeram as coletas por telefone, mas colheram suas entrevistas em períodos distintos.

O PoderData fez 3. 000 entrevistas entre 10 e 12 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º BR-01209/2026.

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O Gerp ouviu 2. 400 eleitores nos dias 8, 9 e 12 de outubro. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-07877/2026.

A BTG/Nexus entrevistou 2. 002 eleitores entre os dias 9 e 12 de outubro. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07997/2026.

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