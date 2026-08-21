Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Política

As descobertas da PF nas investigações sobre Lulinha

VEJA teve acesso à íntegra dos inquéritos que miram o filho mais velho do presidente Lula, suspeito de tráfico de influência

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h18
Lulinha e o Careca do INSS
Lulinha e o Careca do INSS (Nelson Almeida/AFP | Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
As descobertas da PF nas investigações sobre Lulinha Priorizar nos meus resultados Google

Responsável por abrir portas em diferentes repartições a quem a contrata e antiga parceria de negócios do notório Careca do INSS, a lobista Roberta Luchsinger é um arquivo vivo capaz de revelar as engrenagens do esquema bilionário de fraudes e descontos ilegais de aposentados e pensionistas no país. Mais do que isso: ela é também um arquivo vivo sobre o verdadeiro papel de Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, no governo do pai presidente. A empresária teve o sigilo telemático quebrado por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o que se descobriu é devastador. No acervo de mensagens, revelados com exclusividade por VEJA na edição que chegou nesta quinta-feira, 20, às bancas e plataformas digitais, foram encontradas referências ao presidente da República, a um ministro de Estado, a um ex-ministro do governo Dilma Rousseff, a antigos funcionários da confiança de Lula, a rascunhos de contratos, a autarquias alvo da cobiça do grupo e muitos, muitos diálogos sobre o dia a dia e o modus operandi de Lulinha, de quem ela é amiga.

A maior parte das conversas sensíveis de Roberta com seus interlocutores havia sido apagada, mas os policiais conseguiram recuperar todas elas, uma a uma. A partir de áudios, mensagens de texto e documentos descobertos dentro do celular, a Polícia Federal concluiu que a lobista mantinha uma sociedade oculta com Fabio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e com o empresário Fernando Bittar em que prospectavam negócios no governo e distribuíam favores e mimos a quem pudesse abrir as portas da administração pública para os interesses do grupo. Para Roberta, as negociações que fazia eram lobby legítimo. Para a PF, um crime – ou vários. No relatório da polícia encaminhado à PF, as descobertas são tratadas como evidências de corrupção, organização criminosa, tráfico de influência, advocacia administrativa e exploração de prestígio. A um empresário interessado em usufruir dos benefícios do grupo, a lobista resumiu a alma do negócio: “eu sou o Fábio”.

A sociedade oculta de Lulinha, Roberta e Fernando Bittar

A PF descobriu que Roberta Luchsinger mantinha uma sociedade informal com o filho mais velho do presidente e com o empresário Fernando Bittar, antigo parceiro de negócios de Lulinha. A aliança era tão profícua que Roberta dizia ter ouvido do próprio Lula a oferta para que escolhesse “onde queria ficar” no governo. Em uma mensagem encaminhada em janeiro de 2024 a um empresário, escreveu: “sabe, fui das poucas pessoas q o Lula chamou e perguntou: escolhe onde vc quer ficar. (…) Eu disse: aonde eu tô. Na minha sociedade com Fábio e Fernando”. “Tô em cargo nenhum e ando onde quero”, completou. Para evitar riscos desnecessários, a orientação era evitar expor Lulinha, que “só entra em campo qdo [quando] precisa. Tem q se preservar”.

Siga

De acordo com os investigadores, pelo conteúdo do celular da lobista, é possível concluir que a atividade desempenhada por ela, Bittar e o filho do presidente “consistia em fazer interlocução junto a agentes e órgãos governamentais com o objetivo de defender interesses privados”. Quando discutiu a partilha de honorários certa vez, resumiu assim a destinatário dos valores: “eu e meus dois gordinhos”, em referência a Lulinha e Bittar.

Continua após a publicidade

Lulinha, aliás, foi usado para abrir portas do Ministério da Saúde, cujo número dois era Swedenberger Barbosa, petista de carteirinha. O plano do grupo é pressioná-lo para comprar medicamentos à base de canabidiol. “Temos q colocar o Fábio em cima do berge rsrs”, disse Roberta a um interlocutor em uma mensagem apreendida pela PF. Em outra, indica que Lulinha também monitorava a situação: “Fabio quer saber se Berger confirmou amanhã”.

Ex-sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, e o primeiro a apontar para as traficâncias do empresário e o vínculo dele com Lulinha, Edson Claro disse em depoimento, também anexado no inquérito sigiloso a que VEJA teve acesso, que “havia também a figura de ROBERTA, secretária de FÁBIO (vulgo “LULINHA”), a qual atuava como intermediária entre ANTÔNIO, FÁBIO e GUSTAVO GASPAR; QUE ouviu do próprio ANTÔNIO que ROBERTA teria sido assessora do Presidente LULA; QUE ANTÔNIO afirmava que ROBERTA era responsável por realizar o lobby junto ao Ministério da Saúde”. Embora as funções de cada personagem não sejam exatamente essas, a oitiva é considerada pela PF como reveladora do acesso que a lobista dizia ter no governo do presidente Lula.

Continua após a publicidade

Em 10 de maio de 2024, por exemplo, Roberta encaminhou ao então chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, o rascunho de um termo de referência que envolve dispensa de licitação para a compra de materiais derivados do canabidiol. Dias depois, registrou a Polícia Federal, ela “confessa que tem esperanças de que Fabio articule logo o negócio do canabidiol”. Meses antes, a um empresário, a lobista já havia invocado por linhas tortas o nome de Lulinha, concluiu a PF. “Eu sou quem vc sabe”, disse na ocasião.

Os inquéritos em poder do STF mostram em detalhes a atuação de Lulinha e Roberta Luchsinger junto ao governo para regulamentar o uso de canabidiol no país e, por consequência, beneficiar o Careca do INSS, um dos principais interessados em lucrar com o insumo. A um empresário, Roberta relatou as pressões do Careca e disse que ele temia cobrar resultados diretamente de Lulinha. “Amor, combinei com Antônio de revisar o contrato qdo eu chegar. Ele tá pressionando. [Contra] O Fábio ele não tem coragem”, disse em janeiro de 2025. O Careca do INSS, indicou a PF, considerava que suas demandas dependiam da intervenção de Lulinha. “Fábio ficou p… que Antônio tava me pressionando”, afirmou Roberta em mensagem no mês seguinte.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
INSS
Lulinha
Ministério da Saúde
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).