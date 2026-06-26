As condições para o Republicanos embarcar em base de pré-candidatura de Flávio

A cúpula do Republicanos já colocou na mesa as condições para embarcar na base da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao comando do Palácio do Planalto.

A legenda de Marcos Pereira condiciona a aliança com o primogênito de Jair Bolsonaro a um apoio do PL aos pré-candidatos do Republicanos aos governos de Mato Grosso, Espírito Santo e Roraima.

“Sem isso, fica difícil. São Paulo não computa, porque já está no automático”, explicou um dirigente do Republicanos ao Radar, em referência a Tarcísio de Freitas.

A prioridade máxima seria a aliança em Mato Grosso, o que já é considerado “um casamento bastante remoto” por fontes do PL matogrossense.

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O PL apresentou o senador Wellington Fagundes para a disputa estadual. Ele vem liderando as pesquisas com folga, bem acima de Otaviano Pivetta, nome apontado pelo Republicanos na corrida pelo Palácio Paiaguás.