As condições de Marco Rubio ao governo Lula após derrota de Flávio Bolsonaro
Secretário americano confirma continuidade das conversas com a gestão de Lula, mas lista exigências para avançar
O governo de Donald Trump continuará dialogando com o Brasil após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A confirmação foi feita pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante encontro do G7 em Paris, acompanhada de cobranças sobre a embaixada e divergências no setor comercial.
Segundo Rubio, o governo americano continuará lidando normalmente com as autoridades brasileiras sob o comando do presidente eleito. O secretário enfatizou que os contatos diplomáticos entre os dois países serão mantidos no novo cenário político. Contudo, Rubio ponderou que a evolução pragmática das relações bilaterais dependerá da capacidade de ambos os governos em solucionar temas pendentes, incluindo discordâncias em áreas econômicas e a formalização de nomes diplomáticos em Brasília.
Quais condições foram colocadas para a relação avançar?
O representante da diplomacia americana apontou a concessão de agrément para Danny Perez como exigência central para o andamento dos acordos. Marco Rubio classificou a falta de embaixador americano em Brasília como um desequilíbrio insustentável em relação à presença do embaixador brasileiro em Washington. Na avaliação do secretário, a resolução desse impasse diplomático, somada ao ajuste de divergências comerciais entre as nações, é premissa obrigatória para que a relação multilateral atinja progresso concreto.
O que esperar do diálogo diplomático em encontros globais?
As declarações concedidas a jornalistas na França indicam que o diálogo prosseguirá de forma contínua em fóruns internacionais. Marco Rubio confirmou que a aproximação com a equipe brasileira ocorre sempre que há coincidência de agendas, como no encontro do G7. O secretário americano reiterou que manterá contato direto com o ministro Mauro Vieira para tratar dos assuntos que afetam a política externa e o intercâmbio comercial entre os governos dos dois países.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.