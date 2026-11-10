🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

As condições de Marco Rubio ao governo Lula após derrota de Flávio Bolsonaro

Secretário americano confirma continuidade das conversas com a gestão de Lula, mas lista exigências para avançar

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h23 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h28
Seis diplomatas de diferentes nacionalidades, cinco homens e uma mulher, posam em um evento formal. Um homem de terno azul escuro e gravata roxa está em primeiro plano, olhando para a esquerda. Atrás dele, outro homem de terno azul escuro e gravata roxa olha para a direita. À direita, um homem com vestes árabes tradicionais, incluindo um ghutra e um bisht preto com detalhes dourados, sorri levemente. Ao lado dele, uma mulher de blazer branco e hijab preto sorri. Ao fundo, um homem asiático de terno azul escuro e óculos, e outro homem de terno azul escuro, completam o grupo. O cenário é um salão com paredes vermelhas e um candelabro dourado.
O secretário de estado americano, Marco Rubio, e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, conversam durante reunião do G7, em Paris - 09/11/2026 (Brendan Smialowski/Pool/AFP)
Continua após publicidade
As condições de Marco Rubio ao governo Lula após derrota de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O governo de Donald Trump continuará dialogando com o Brasil após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A confirmação foi feita pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante encontro do G7 em Paris, acompanhada de cobranças sobre a embaixada e divergências no setor comercial.

Segundo Rubio, o governo americano continuará lidando normalmente com as autoridades brasileiras sob o comando do presidente eleito. O secretário enfatizou que os contatos diplomáticos entre os dois países serão mantidos no novo cenário político. Contudo, Rubio ponderou que a evolução pragmática das relações bilaterais dependerá da capacidade de ambos os governos em solucionar temas pendentes, incluindo discordâncias em áreas econômicas e a formalização de nomes diplomáticos em Brasília.

Quais condições foram colocadas para a relação avançar?

O representante da diplomacia americana apontou a concessão de agrément para Danny Perez como exigência central para o andamento dos acordos. Marco Rubio classificou a falta de embaixador americano em Brasília como um desequilíbrio insustentável em relação à presença do embaixador brasileiro em Washington. Na avaliação do secretário, a resolução desse impasse diplomático, somada ao ajuste de divergências comerciais entre as nações, é premissa obrigatória para que a relação multilateral atinja progresso concreto.

Siga

Dinastia em xeque: as dúvidas sobre o futuro do clã Bolsonaro

Continua após a publicidade

O que esperar do diálogo diplomático em encontros globais?

As declarações concedidas a jornalistas na França indicam que o diálogo prosseguirá de forma contínua em fóruns internacionais. Marco Rubio confirmou que a aproximação com a equipe brasileira ocorre sempre que há coincidência de agendas, como no encontro do G7. O secretário americano reiterou que manterá contato direto com o ministro Mauro Vieira para tratar dos assuntos que afetam a política externa e o intercâmbio comercial entre os governos dos dois países.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Marco Rubio
Notícias em alta
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).