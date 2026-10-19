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Política

As boas notícias para Lula nas novas pesquisas BTG/Nexus e AtlasIntel

Presidente reduz a distância para Flávio Bolsonaro nos dois levantamentos divulgados nesta segunda, 19

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 16h05
Lula, com camisa azul, sorri e gesticula com a mão direita levantada, segurando um microfone com a esquerda. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e luzes brilhantes contra um céu escuro
O presidente Lula em ato de campanha em Belém (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reduziu a diferença para o senador Flávio Bolsonaro (PL) nas duas pesquisas eleitorais divulgadas nesta segunda-feira, 19 de outubro. Tanto na BTG/Nexus quanto na AtlasIntel, a distância entre os candidatos diminuiu em relação às rodadas anteriores dos mesmos institutos. Apesar da aproximação, Flávio permanece numericamente à frente nos dois levantamentos, realizados a menos de uma semana do segundo turno da eleição presidencial, marcado para domingo, 25.

A maior redução foi na pesquisa BTG/Nexus, na qual a vantagem do senador caiu de 3,2 para apenas 0,6 ponto percentual entre os votos válidos. Na AtlasIntel, a distância diminuiu de 5,6 para 2,2 pontos. 

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Como Lula encurtou a distância na pesquisa BTG/Nexus?

A nova pesquisa BTG/Nexus mostra Flávio Bolsonaro com 50,3% dos votos válidos, contra 49,7% de Lula. A diferença de 0,6 ponto percentual configura empate técnico, considerada a margem de erro de dois pontos percentuais.

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Na rodada anterior, divulgada uma semana antes, Flávio tinha 51,6% dos votos válidos, enquanto Lula aparecia com 48,4%. Assim, o presidente oscilou 1,3 ponto percentual para cima, enquanto o senador registrou variação de 1,3 ponto para baixo.

O movimento também aparece no cenário estimulado de votos totais, que considera brancos, nulos e indecisos. Flávio passou de 47,9% para 46,5%, enquanto Lula foi de 45,1% para 45,9%.

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Na intenção de voto espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, os dois aparecem empatados numericamente, com 44,5% cada.

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Outro dado favorável ao petista está na rejeição. O percentual de entrevistados que dizem não votar em Lula recuou de 50,6% para 47,8%. No caso de Flávio, o indicador passou de 47% para 46,8%. Com isso, a diferença entre as taxas de rejeição caiu de 3,6 para um ponto percentual.

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O que mudou na pesquisa AtlasIntel?

A AtlasIntel também identificou uma redução na vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula. No levantamento divulgado nesta segunda-feira, o senador registra 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% do presidente.

Na pesquisa anterior, publicada no dia 9 de outubro, Flávio aparecia com 52,8%, enquanto Lula tinha 47,2%. A diferença entre os candidatos passou de 5,6 para 2,2 pontos percentuais.

Em dez dias, portanto, o presidente oscilou 1,7 ponto percentual para cima, enquanto o senador variou 1,7 ponto para baixo.

Apesar da aproximação, a situação estatística é diferente daquela registrada pela BTG/Nexus. Como a margem de erro da AtlasIntel é de um ponto percentual, a diferença de 2,2 pontos entre os candidatos fica ligeiramente acima do intervalo considerado para o empate técnico pela pesquisa.

No cenário de votos totais, Flávio aparece com 49,8%, contra 47,6% de Lula. Outros 2,6% correspondem a votos brancos e nulos e entrevistados que não souberam ou não quiseram responder.

Como foram feitas as pesquisas?

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.

a AtlasIntel entrevistou 4.998 eleitores entre os dias 13 e 18 de outubro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, também com nível de confiança de 95%.

As duas pesquisas foram divulgadas nesta segunda-feira, 19, seis dias antes do segundo turno da eleição presidencial.

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