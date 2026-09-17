As boas notícias para Flávio Bolsonaro em nova pesquisa sobre a disputa contra Lula

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A nova pesquisa AtlasIntel mostra o avanço de Flávio Bolsonaro, que reduziu a diferença para Lula no primeiro turno de 5,6 para 2,4 pontos percentuais. No segundo turno, o senador mantém uma vantagem numérica de 0,4 ponto, configurando um empate técnico. A sondagem também revela a rejeição dos candidatos e a avaliação do governo atual.

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A nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra uma evolução de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial em relação ao levantamento divulgado pelo instituto na semana passada. O senador passou de 37,4% para 41,7% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também oscilou para cima, de 43% para 44,1%. Com isso, a distância entre os dois caiu de 5,6 para 2,4 pontos percentuais. No segundo turno, Flávio também avançou e segue numericamente à frente do petista: 47,2% a 46,8%.

O que mudou no primeiro turno?

O principal movimento da nova rodada está no desempenho de Flávio Bolsonaro. Em uma semana, o senador ganhou 4,3 pontos percentuais, enquanto Lula avançou 1,1 ponto. Ainda assim, o presidente permanece na liderança do primeiro turno, com 44,1% contra 41,7% do senador.

O levantamento também mostra uma mudança na disputa pelas posições seguintes. Renan Santos aparece com 5,1%, enquanto Augusto Cury registra 3,5%. Ronaldo Caiado tem 1,7% e Romeu Zema, 1,1%.

O resultado representa o primeiro momento, nas pesquisas AtlasIntel citadas, em que Flávio ultrapassa a marca de 40% no primeiro turno. Na rodada anterior, realizada entre 4 e 9 de setembro, ele tinha 37,4%, contra 43% de Lula.

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Como ficou o segundo turno?

No confronto direto, a vantagem numérica do senador aumentou. Flávio Bolsonaro passou de 46,4% para 47,2%, enquanto Lula saiu de 46,2% para 46,8%. Assim, o senador ficou 0,4 ponto à frente do presidente.

A diferença, porém, está dentro da margem de erro de um ponto percentual da pesquisa. Portanto, o cenário continua sendo de empate técnico entre os dois. Na rodada anterior, Flávio também estava numericamente à frente, por 0,2 ponto — 46,4% contra 46,2%.

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O que a nova rodada revela sobre a distância entre os dois?

Os números mostram uma redução mais expressiva da diferença no primeiro turno. Em uma semana, a vantagem de Lula caiu de 5,6 para 2,4 pontos percentuais. No segundo turno, a oscilação foi menor: Flávio ganhou 0,8 ponto, e Lula, 0,6 ponto.

A pesquisa também registra que os dois seguem muito próximos no confronto direto. A diferença de 0,4 ponto a favor de Flávio não permite apontar uma vantagem estatisticamente definida, já que está abaixo da margem de erro.

O que mais aparece na pesquisa?

Além da intenção de voto, o levantamento mediu a rejeição aos principais nomes. Lula aparece com 52% de rejeição, contra 50,2% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos tem 39,1%, Jair Bolsonaro, 38,5%, Romeu Zema, 30,7%, Ronaldo Caiado, 28,8%, e Augusto Cury, 28,6%.

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A pesquisa também mostra avaliação majoritariamente negativa do governo Lula: 51,5% consideram a administração ruim ou péssima, enquanto 40,9% a classificam como ótima ou boa. Na aprovação, 53,6% dizem desaprovar o governo e 45,4% aprovam.

Qual é a metodologia da nova AtlasIntel?

A pesquisa ouviu 5.018 eleitores entre os dias 11 e 16 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06221/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.