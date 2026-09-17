🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

As boas notícias para Flávio Bolsonaro em nova pesquisa sobre a disputa contra Lula

AtlasIntel divulgou novo levantamento sobre a corrida presidencial

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h02 | Atualizado em 17 set 2026, 10h52
Homem de meia-idade, cabelos curtos grisalhos, óculos, terno cinza, camisa branca e gravata verde escura, sentado em uma mesa de madeira com um microfone e um notebook à frente, olhando para a câmera com expressão séria. Ao fundo, uma parede com listras verticais em tons de cinza e bege
O senador Flávio Bolsonaro (Andressa Anholete/Agência Senado)
Continua após publicidade
As boas notícias para Flávio Bolsonaro em nova pesquisa sobre a disputa contra Lula Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra uma evolução de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial em relação ao levantamento divulgado pelo instituto na semana passada. O senador passou de 37,4% para 41,7% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também oscilou para cima, de 43% para 44,1%. Com isso, a distância entre os dois caiu de 5,6 para 2,4 pontos percentuais. No segundo turno, Flávio também avançou e segue numericamente à frente do petista: 47,2% a 46,8%.

O que mudou no primeiro turno?

O principal movimento da nova rodada está no desempenho de Flávio Bolsonaro. Em uma semana, o senador ganhou 4,3 pontos percentuais, enquanto Lula avançou 1,1 ponto. Ainda assim, o presidente permanece na liderança do primeiro turno, com 44,1% contra 41,7% do senador.

O levantamento também mostra uma mudança na disputa pelas posições seguintes. Renan Santos aparece com 5,1%, enquanto Augusto Cury registra 3,5%. Ronaldo Caiado tem 1,7% e Romeu Zema, 1,1%.

Siga

O resultado representa o primeiro momento, nas pesquisas AtlasIntel citadas, em que Flávio ultrapassa a marca de 40% no primeiro turno. Na rodada anterior, realizada entre 4 e 9 de setembro, ele tinha 37,4%, contra 43% de Lula.

Continua após a publicidade

Como ficou o segundo turno?

No confronto direto, a vantagem numérica do senador aumentou. Flávio Bolsonaro passou de 46,4% para 47,2%, enquanto Lula saiu de 46,2% para 46,8%. Assim, o senador ficou 0,4 ponto à frente do presidente.

A diferença, porém, está dentro da margem de erro de um ponto percentual da pesquisa. Portanto, o cenário continua sendo de empate técnico entre os dois. Na rodada anterior, Flávio também estava numericamente à frente, por 0,2 ponto — 46,4% contra 46,2%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que a nova rodada revela sobre a distância entre os dois?

Os números mostram uma redução mais expressiva da diferença no primeiro turno. Em uma semana, a vantagem de Lula caiu de 5,6 para 2,4 pontos percentuais. No segundo turno, a oscilação foi menor: Flávio ganhou 0,8 ponto, e Lula, 0,6 ponto.

A pesquisa também registra que os dois seguem muito próximos no confronto direto. A diferença de 0,4 ponto a favor de Flávio não permite apontar uma vantagem estatisticamente definida, já que está abaixo da margem de erro.

O que mais aparece na pesquisa?

Além da intenção de voto, o levantamento mediu a rejeição aos principais nomes. Lula aparece com 52% de rejeição, contra 50,2% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos tem 39,1%, Jair Bolsonaro, 38,5%, Romeu Zema, 30,7%, Ronaldo Caiado, 28,8%, e Augusto Cury, 28,6%.

Continua após a publicidade

A pesquisa também mostra avaliação majoritariamente negativa do governo Lula: 51,5% consideram a administração ruim ou péssima, enquanto 40,9% a classificam como ótima ou boa. Na aprovação, 53,6% dizem desaprovar o governo e 45,4% aprovam.

Qual é a metodologia da nova AtlasIntel?

A pesquisa ouviu 5.018 eleitores entre os dias 11 e 16 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06221/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
AtlasIntel
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).