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Política

As avaliações das campanhas de Lula e Flávio sobre as novas pesquisas

A seis dias do primeiro turno, levantamento mostra Lula à frente no cenário inicial e empate numérico com Flávio no segundo turno

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 12h19 | Atualizado em 28 set 2026, 14h52
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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A campanha do presidente Lula recebeu a nova pesquisa Quaest com a avaliação de que a reta final ainda pode ampliar a vantagem do petista. O levantamento divulgado nesta segunda-feira, 28, mostra Lula com 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 34% de Flávio Bolsonaro. No segundo turno, os dois aparecem empatados numericamente, com 42% cada.

A pesquisa BTG/Nexus, também divulgada nesta segunda-feira, trouxe um cenário similar: No primeiro turno, Lula tem cinco pontos de vantagem sobre Flávio (42% das intenções de voto contra 42% do senador). No segundo turno, o petista marca 46% e o senador tem 44%, dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais.

Em um post nas redes sociais, o secretário de comunicação do PT disse que o foco está nos eleitores que ainda não definiram espontaneamente o voto. Segundo Eden Valadares, “até o início da última semana de campanha, um em cada quatro eleitores ainda não haviam escolhido espontaneamente um candidato”. Para ele, é justamente nessa fase que ocorrerá ‘a comparação entre trajetórias, biografias, trabalho, propostas e programas. É nessa reta final que a onça bebe água”, afirmou.

Segundo outro integrante da campanha, nos últimos dias teve uma sequência de episódios que foi positiva para Lula e negativa para Flávio. Entre eles, estão o “reajuste do Bolsa Família, as canetas emagrecedoras, o fim das bets, a crise envolvendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida [circulou um boato de que o senador acabaria com o título de padroeira da santa] e as repercussões relacionadas ao avião de Daniel Vorcaro”.

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A avaliação dos aliados de Flávio parte justamente dessa sequência de acontecimentos. Segundo integrantes da campanha, mesmo depois das medidas adotadas pelo governo na reta final e dos episódios citados pelos petistas, a pesquisa mostra empate numérico entre os dois no segundo turno. E, segundo levantamentos internos, o senador aparece à frente do petista no primeiro e segundo turnos.

“Empate numérico. Estamos muito fortes na reta final”. Na avaliação do grupo, o resultado chama atenção porque aparece depois de uma série de medidas e episódios que, segundo os aliados, favoreceram Lula. Outro dado, segundo integrantes da campanha, mostra que “nas últimas eleições as pesquisas acertaram o voto da esquerda, mas subdimensionaram o da direita”.

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