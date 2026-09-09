As armas de Dino e de Mendonça no novo capítulo da ‘batalha a céu aberto’ no STF

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Flávio Dino entra na guerra do STF ao derrubar a decisão de André Mendonça e recolocar Andrei Rodrigues na PF. A disputa, que já envolvia Alexandre de Moraes, ganha novo e perigoso capítulo, com o editor José Benedito da Silva avaliando uma “batalha a céu aberto”. Novas colisões entre Dino e Mendonça são esperadas.

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A decisão de Flávio Dino de determinar o retorno de Andrei Rodrigues ao comando da Polícia Federal acrescentou um novo personagem à disputa que vinha sendo protagonizada por André Mendonça e Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. No Ponto de Vista, de VEJA, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o editor José Benedito da Silva avaliou que a entrada de Dino amplia uma crise que já deixou os bastidores da Corte e passou a ser travada publicamente. “O STF está guerreando em público. É uma batalha a céu aberto na frente de todo mundo”, afirmou (este texto é um resumo do vídeo acima).

Ao analisar a nova reviravolta, José Benedito afirmou que a reação era previsível diante da dureza da medida tomada por Mendonça. “Com certeza pode ter novas reviravoltas dessa guerra que está longe do fim. E ela só vai piorar”, disse.

Como a disputa deixou de ser apenas entre Moraes e Mendonça?

José Benedito descreveu uma sequência de movimentos dentro do Supremo. “Foi um contra-ataque ao contra-ataque do Moraes. E agora o ministro Flávio Dino devolve o Andrei Rodrigues ao comando da PF, derrubando a decisão do colega num novo passo”, afirmou.

Para o editor, a entrada de Dino muda a dimensão do conflito. “O que era até então apenas um duelo entre as posições de Alexandre de Moraes e André Mendonça já vinha ganhando novos ares, novos adeptos”, disse.

Como os outros ministros começaram a entrar na disputa?

José Benedito apontou que a divisão já havia começado a envolver outros integrantes do Supremo antes mesmo da decisão de Dino. Na Segunda Turma, segundo relatou, Gilmar Mendes pediu vista durante a análise da decisão de Mendonça e apresentou ressalvas à posição do colega.

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Luiz Fux e Nunes Marques, por outro lado, deram aval à decisão de Mendonça. Esse movimento, para José Benedito, mostra que a controvérsia já ultrapassou seus protagonistas iniciais e começou a expor diferentes posições dentro da Corte.

A entrada de Dino, porém, acrescenta um componente especialmente relevante porque ele é relator de investigações cujas decisões podem entrar em conflito com medidas tomadas por Mendonça. “A gente não sabe onde isso vai parar”, afirmou.

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Quais são as duas frentes que podem colocar Dino contra Mendonça?

O editor apontou duas investigações que podem manter os ministros em rota de colisão. A primeira é a apuração sobre o uso de emendas parlamentares para financiar o filme Dark Horse. Foi na condição de relator desse caso que Dino determinou a volta de Rodrigues ao comando da Polícia Federal, acolhendo o argumento de que o afastamento prejudicaria as investigações.

A segunda frente envolve investigações sobre movimentações atribuídas ao filho do presidente Lula, Lulinha. Dino é relator de um dos inquéritos, enquanto Mendonça relata outros dois. Essa divisão, na avaliação do editor, cria novas possibilidades de decisões conflitantes entre os dois ministros e faz com que a disputa não se limite ao episódio do comando da Polícia Federal.

Dino está disposto a comprar a briga com Mendonça?

Para José Benedito, a decisão sobre Rodrigues deixa claro que Dino está disposto a confrontar medidas tomadas pelo colega. O editor comparou as investigações sob responsabilidade dos ministros a trincheiras de uma disputa que tende a produzir novos capítulos.

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“Flávio Dino mostrou que está disposto a comprar briga com André Mendonça”, afirmou.

José Benedito considera improvável que a decisão de devolver Rodrigues ao comando da PF encerre o confronto. Ao contrário, ela amplia uma disputa que começou concentrada em Moraes e Mendonça, passou a envolver outros integrantes do tribunal e agora ganhou em Dino mais um protagonista. “Não há motivo nenhum para acreditar que esses lances tenham sido os últimos”, concluiu.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.