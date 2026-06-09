As apostas estaduais do Missão para tentar ajudar Renan Santos na disputa ao Planalto

Recém-criado, o Missão já apresentou candidatura própria à presidência da República e tem apostas estaduais para defender o nome de Renan Santos ao Palácio do Planalto.

Até agora, a nova legenda tem 10 pré-candidaturas colocadas a governos estaduais, entre elas a do deputado Kim Kataguiri.

O parlamentar deve decidir até 20 de junho se realmente concorrerá ao comando do Palácio dos Bandeirantes.

Considerado um potencial puxador de votos caso disputasse a reeleição, Kataguiri pode optar pela corrida estadual para dar palanque a Santos em São Paulo.

Continua após a publicidade

Também há a expectativa de que a sigla tenha postulações estaduais próprias em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Ceará, Paraná, Pernambuco e Mato Grosso.