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Política

As apostas estaduais do Missão para tentar ajudar Renan Santos na disputa ao Planalto

Até agora, a nova legenda tem 10 pré-candidaturas colocadas a governos estaduais, entre elas a do deputado Kim Kataguiri

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 14h30 | Atualizado em 9 jun 2026, 15h18
OUTSIDER - Renan Santos: o nome saído do MBL para disputar a Presidência tem força nas redes
OUTSIDER - Renan Santos: o nome saído do MBL para disputar a Presidência tem força nas redes (Roberto Sungi/Ato Press/Folhapress/.)
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As apostas estaduais do Missão para tentar ajudar Renan Santos na disputa ao Planalto Priorize VEJA no Google

Recém-criado, o Missão já apresentou candidatura própria à presidência da República e tem apostas estaduais para defender o nome de Renan Santos ao Palácio do Planalto.

Até agora, a nova legenda tem 10 pré-candidaturas colocadas a governos estaduais, entre elas a do deputado Kim Kataguiri.

O parlamentar deve decidir até 20 de junho se realmente concorrerá ao comando do Palácio dos Bandeirantes.

Considerado um potencial puxador de votos caso disputasse a reeleição, Kataguiri pode optar pela corrida estadual para dar palanque a Santos em São Paulo.

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Também há a expectativa de que a sigla tenha postulações estaduais próprias em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Ceará, Paraná, Pernambuco e Mato Grosso.

 

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