As apostas de Lula para virar o jogo sobre Flávio no segundo turno

Surpreso com o desfecho do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem um caminho desenhado para tentar virar o jogo sobre Flávio Bolsonaro na segunda etapa da corrida presidencial.

De acordo com aliados do petista, uma das estratégias será trabalhar junto ao eleitorado que optou por não comparecer às urnas, especialmente em estados considerados lulistas.

Também buscará diminuir a vantagem que o filho de Jair Bolsonaro registrou no primeiro turno em estados do sudeste, que contribuíram muito para que ele derrotasse o ex-presidente em 2022.

Considerado um revés pelo entorno do mandatário, o resultado do primeiro turno já despertou na campanha petista, minutos após a conclusão da apuração, a necessidade de um recomeço. A leitura é que é preciso fazer uma mudança radical para conseguir virar o jogo.

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Por isso, a expectativa é que o time suba o tom da campanha, comparando não apenas os legados, mas principalmente as propostas que ambos apresentam para o futuro do país.