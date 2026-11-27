A decisão do presidente Lula de convidar o chefe do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para o Ministério da Fazenda recebeu elogios de representantes do sistema financeiro, da indústria e do varejo — e também críticas de setores da esquerda inconformados com a escolha de um banqueiro para chefiar a equipe econômica do futuro governo.

Com a iniciativa, Lula conseguiu reverter temporariamente o ceticismo de agentes econômicos quanto à sua real disposição para promover um ajuste fiscal e equilibrar as contas públicas. A mera divulgação do convite a Trabuco fez a moeda americana cair, e a Bolsa disparar. Já a confirmação dele no cargo renovou o otimismo do mercado nesta sexta-feira, 27. O dólar registrou forte queda, e os juros futuros despencaram.

Riscos

A preservação desse clima favorável dependerá, entre outras coisas, do tipo de relação entre Lula e Trabuco, que não esclareceram ainda os termos do acordo fechado entre eles. Para a parceria dar certo, o futuro ministro precisa de autonomia para trabalhar — ou seja, para montar a equipe, formular medidas e implantá-las.

Foi o que aconteceu no primeiro mandato de Lula, quando Antonio Palocci entregou superávits primários anuais acima de 4%, redução da taxa Selic quase pela metade e crescimento econômico médio de 3,4% ao ano. Naquele período ainda foi implantado o Bolsa Família. Na época, o Banco Central, que ainda não tinha autonomia formal, era comandado pelo banqueiro Henrique Meirelles, que também tinha liberdade para tomar decisões.

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Uma das principais ameaças à gestão de Trabuco seria o presidente tentar assumir a condução da política econômica, negando autonomia ao auxiliar e se transformando no ministro de fato. “Seria um desastre. O melhor é o presidente não ficar administrando medida fiscal, brincando de fiscal”, diz uma das principais autoridades no assunto, que pediu para não ter o nome divulgado. “O presidente sabe que isso é um jogo pequeno, mas ele tem uma certa atração por isso”, acrescenta.

Outro fator importante para o sucesso de Trabuco é ele ter respaldo do presidente tanto para aprovar medidas quanto para seguir em frente quando for criticado por colegas de governo e integrantes da esquerda. Quando estava na Fazenda, Fernando Haddad nem sempre contou a blindagem de Lula. Muito pelo contrário.

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Em meados de 2024, Haddad disse ao chefe que era hora de o país buscar o grau de investimento e recebeu autorização para bolar um plano capaz de atingir essa meta. Nos meses seguintes, suas ideias foram trituradas por colegas de ministério e dirigentes petistas, sem que Lula o defendesse ou bancasse. O resultado desse processo de moagem foi a apresentação de um pacote no final daquele ano que, com propostas tímidas de corte de despesas e anúncio de novos gastos, levou o dólar à casa dos seis reais.

Todo ajuste fiscal fomenta uma oposição em setores da esquerda. É do jogo. Na origem do PSol, por exemplo, estão deputados que foram expulsos do PT depois de se negarem a votar a favor da reforma da Previdência proposta por Lula em 2003. Como ocorreu lá atrás, o presidente tem de respaldar o ministro da Fazenda para que seu projeto não seja deixado de lado em razão de pressão política. “Lula não precisa enquadrar a esquerda, ele precisa sustentar o ministro. Não dá para jogar o ministro o tempo todo na arena dos leões”, diz um dos políticos mais tarimbados no tema.