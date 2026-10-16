Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

As acusações da irmã de Vorcaro e as perguntas ainda sem resposta sobre a prisão

Em áudio revelado por VEJA, ela diz que o banqueiro está “em pânico”; Robson Bonin relata queixas da defesa sobre a condução das negociações

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 13h27 | Atualizado em 16 out 2026, 13h28
Continua após publicidade
As acusações da irmã de Vorcaro e as perguntas ainda sem resposta sobre a prisão Priorize VEJA no Google

Daniel Vorcaro quer colaborar com as investigações do caso Banco Master, mas teme voltar a uma penitenciária federal, segundo relato de sua irmã, Natália, em áudio revelado por VEJA. A gravação, tema da reportagem de capa desta semana, acrescenta novas alegações à disputa em torno da tentativa de delação do banqueiro. No programa Ponto de Vista desta sexta-feira, 16, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o colunista e editor Robson Bonin detalhou as reclamações da defesa e questionou a falta de avanço das apurações (este texto é um resumo do vídeo acima).

O que a irmã de Vorcaro diz no áudio?

“Eu sei que ele sempre quis falar tudo”, afirma Natália na gravação reproduzida pelo programa. Ela diz ter a sensação de que o irmão está “meio em pânico” e atribui esse estado às condições enfrentadas durante passagens pelo sistema prisional. Ao relatar falta de água e iluminação ininterrupta, faz uma acusação de tortura: “Não sei o que ele está sofrendo agora. Eu só sei que ele está calado e fico muito triste por isso”.

Vorcaro está preso desde março em uma cela individual no Complexo da Papuda, em Brasília, e tenta negociar uma delação premiada. O receio relatado pela irmã é retornar a uma unidade de segurança máxima.

Siga

Por que a tentativa de delação está sob disputa?

Bonin afirmou que, segundo interlocutores de Vorcaro, o banqueiro passou a sofrer pressões após VEJA revelar a existência de um anexo de sua proposta de delação com acusações envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes do governo. Conforme o relato do colunista, o documento descreve um suposto esquema de lobby para que o Master captasse até 10 bilhões de reais em fundos de pensão controlados por indicados do PT.

Continua após a publicidade

Na versão desses interlocutores, relatada por Bonin, a possibilidade de transferência para uma penitenciária federal é vista como uma ameaça de silenciamento e um obstáculo ao trabalho com os advogados na preparação de uma terceira tentativa de colaboração. O colunista apresentou essa interpretação como um novo elemento que precisa ser esclarecido na investigação.

O que a defesa questiona sobre a atuação da PF e da PGR?

Segundo Bonin, a defesa sustenta que tentou colaborar com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, mas encontrou restrições aos assuntos que poderiam integrar a proposta. “A Polícia Federal a todo momento escolhia que anexos deveriam entrar na proposta do banqueiro e quais não deveriam constar”, afirmou o colunista ao reproduzir a versão dos advogados.

Continua após a publicidade

Na apresentação do caso, Laísa registrou que as autoridades resistem à proposta sob a alegação de falta de consistência. Bonin, por sua vez, argumentou que o material divulgado por VEJA contém elementos que precisam ser examinados. “São acusações muito graves”, disse. Para ele, os relatos exigem investigação e depuração.

Que esclarecimentos Bonin cobra sobre o caso Master?

O colunista citou mensagens, áudios e relatos sobre supostas articulações para abrir ao Master acesso a recursos de fundos de pensão e instituições financeiras. Segundo ele, o material está em poder da Polícia Federal e foi periciado. Bonin também criticou a reação do governo à reportagem: houve uma mobilização para desqualificar a notícia, em vez de esclarecer as acusações.

Continua após a publicidade

Ao tratar dos entraves à apuração, Bonin afirmou que as investigações estão em um “limbo jurídico” com Edson Fachin desde 1º de setembro e relacionou a paralisação à divulgação de um relatório com mensagens sobre Alexandre de Moraes. Para o colunista, o áudio de Natália reforça a necessidade de esclarecer tanto as condições de prisão de Vorcaro quanto o tratamento dado às informações que ele diz estar disposto a entregar.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Banco Master
Daniel Vorcaro
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).