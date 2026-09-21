Arthur Lira e JHC ameaçam eleições dos Calheiros, pai e filho, em Alagoas, aponta pesquisa

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Nova pesquisa Paraná Pesquisas revela cenário eleitoral acirrado em Alagoas, onde a união dos clãs Lira e JHC ameaça a hegemonia dos Calheiros. Na disputa ao Senado, Arthur Lira e Marina JHC lideram, com Renan Calheiros em terceiro. A chapa de JHC também lidera para o governo estadual.

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A situação eleitoral dos Calheiros, pai e filho, em Alagoas, tem sido fortemente ameaçada pela chapa formada pela união de outros dois clãs poderosos do estado, o do deputado Arthur Lira (PP) e o do ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), segundo aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na manhã desta segunda-feira, 21. Para chegar ao resultado, foram ouvidos 1.400 eleitores de 56 municípios do estado entre os dias 18 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,7 pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Na disputa ao Senado, Arthur Lira (PP), que é ex-presidente da Câmara dos Deputados e tenta mudar de casa no Congresso Nacional pela primeira vez, tem a liderança numérica, com 41,2% das intenções de votos. Ele está empatado tecnicamente com sua companheira de chapa, Marina JHC, que é a ex-primeira-dama de Maceió, casada com João Henrique Caldas, e tem 37,8%.

O senador Renan Calheiros (MDB), que tenta a quinta reeleição para o Senado, aparece em terceiro lugar, com 34,6%, empatado tecnicamente com Marina. Confira os números abaixo.

Senado Federal

Arthur Lira: 41,2%

Marina JHC: 37,8%

Renan Calheiros: 34,6%

Davi Davino Filho: 25,7%

Dr Wanderley: 12,3%

Alexandre Fleming: 2,0%

Mariedson: 0,6%

Não sabe/ Não opinou: 5,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,5%

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Apesar dos empates técnicos, quando os números são olhados em perspectiva temporal, comparando a evolução de cada candidato, tem-se que Lira se mantém estável na primeira posição, enquanto Calheiros caiu alguns pontos dentro da margem de erro, e Marina cresceu quase dez pontos, ultrapassando numericamente o cacique do MDB.

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Governo de Alagoas

Tanto Lira quanto Marina estão na chapa de JHC ao governo de Alagoas, que, por sua vez, lidera a disputa estadual contra o ex-ministro Renan Filho (MDB). Fora da margem de erro, o ex-prefeito tucano tem tido trajetória de alta dentro da margem de erro enquanto Renan Filho oscila para cima apenas poucos décimos.

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Clique aqui para conferir todos os números em relação à disputa estadual.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-05775/2026.