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Política

Arthur Lira e JHC ameaçam eleições dos Calheiros, pai e filho, em Alagoas, aponta pesquisa

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra senador em terceiro lugar nas intenções de votos para reeleição, enquanto ex-ministro fica atrás na disputa pelo governo

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 09h08 | Atualizado em 21 set 2026, 10h19
HEGEMONIA - Renan Filho e Renan Calheiros: MDB governa o estado desde 2015
HEGEMONIA - Renan Filho e Renan Calheiros: MDB governa o estado desde 2015 (Felipe Brasil/MDB/.)
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Arthur Lira e JHC ameaçam eleições dos Calheiros, pai e filho, em Alagoas, aponta pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A situação eleitoral dos Calheiros, pai e filho, em Alagoas, tem sido fortemente ameaçada pela chapa formada pela união de outros dois clãs poderosos do estado, o do deputado Arthur Lira (PP) e o do ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), segundo aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na manhã desta segunda-feira, 21. Para chegar ao resultado, foram ouvidos 1.400 eleitores de 56 municípios do estado entre os dias 18 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de 2,7 pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Na disputa ao Senado, Arthur Lira (PP), que é ex-presidente da Câmara dos Deputados e tenta mudar de casa no Congresso Nacional pela primeira vez, tem a liderança numérica, com 41,2% das intenções de votos. Ele está empatado tecnicamente com sua companheira de chapa, Marina JHC, que é a ex-primeira-dama de Maceió, casada com João Henrique Caldas, e tem 37,8%.

O senador Renan Calheiros (MDB), que tenta a quinta reeleição para o Senado, aparece em terceiro lugar, com 34,6%, empatado tecnicamente com Marina. Confira os números abaixo.

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Senado Federal

  • Arthur Lira: 41,2%
  • Marina JHC: 37,8%
  • Renan Calheiros: 34,6%
  • Davi Davino Filho: 25,7%
  • Dr Wanderley: 12,3%
  • Alexandre Fleming: 2,0%
  • Mariedson: 0,6%
  • Não sabe/ Não opinou: 5,8%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,5%
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Apesar dos empates técnicos, quando os números são olhados em perspectiva temporal, comparando a evolução de cada candidato, tem-se que Lira se mantém estável na primeira posição, enquanto Calheiros caiu alguns pontos dentro da margem de erro, e Marina cresceu quase dez pontos, ultrapassando numericamente o cacique do MDB.

Evolução temporal da disputa ao Senado por Alagoas
Evolução temporal da disputa ao Senado por Alagoas (Paraná Pesquisas/Reprodução)
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Governo de Alagoas

Tanto Lira quanto Marina estão na chapa de JHC ao governo de Alagoas, que, por sua vez, lidera a disputa estadual contra o ex-ministro Renan Filho (MDB). Fora da margem de erro, o ex-prefeito tucano tem tido trajetória de alta dentro da margem de erro enquanto Renan Filho oscila para cima apenas poucos décimos.

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Clique aqui para conferir todos os números em relação à disputa estadual.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-05775/2026.

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