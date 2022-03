Arthur do Val: Falou demais — e falou besteira

“Elas olham e, vou te dizer, elas são fáceis porque são pobres.” Foi assim que o deputado estadual Arthur do Val, que ganhou fama como o youtuber Mamãe Falei, referiu-se às refugiadas ucranianas na viagem que fez com o colega Renan Santos, ambos do Movimento Brasil Livre (MBL), para supostamente levar ajuda ao país sob ataque da Rússia. O áudio, enviado a uma turma de amigos e que tem várias outras barbaridades no mesmo padrão de cafajestagem, veio à tona, por uma triste ironia, alguns dias antes do Dia Internacional da Mulher. As reprováveis declarações tiveram consequências variadas, que foram da sua saída do Podemos (sob a ameaça de expulsão) ao risco de cassação do mandato. Também atingiu o presidenciável Sergio Moro (Podemos), que foi obrigado a romper com o aliado, ficando sem palanque no maior colégio eleitoral do país. O episódio, marcado pela falta de noção diante do drama da guerra, colocou mais uma nódoa na biografia do MBL, que nem havia se recuperado da desastrosa declaração de um de seus líderes, o deputado federal Kim Kataguiri (Podemos-SP), que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. Para selar a derrocada, Arthur do Val desistiu da reeleição. Pode ser o fim da meteórica carreira, que teve o seu auge na campanha pelo impeachment de Dilma, passou pela adesão ao bolsonarismo e o levou ao triunfo logo na sua estreia eleitoral, em 2018, quando foi o segundo deputado estadual mais votado em São Paulo. Mamãe Falei, certamente, lamenta não ter ficado calado.

Publicado em VEJA de 16 de março de 2022, edição nº 2780