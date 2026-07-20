Arquivamento no TCU não encerra desgaste político de Janja, avalia cientista político

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O TCU arquivou investigações sobre as viagens internacionais de Janja, não encontrando ilegalidades. Contudo, o cientista político Márcio Coimbra alerta que o tema segue como vulnerabilidade eleitoral, podendo ser explorado pela oposição na campanha para questionar a moralidade dos gastos e a atuação da primeira-dama.

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O arquivamento, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), de mais um pedido de investigação sobre as viagens internacionais da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não deve encerrar o debate político em torno do tema. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, o cientista político Márcio Coimbra afirmou que, apesar de o tribunal não ter identificado irregularidades, a oposição tende a explorar eleitoralmente os gastos e deslocamentos da primeira-dama durante a campanha presidencial (este texto é um resumo do vídeo acima).

O que decidiu o TCU sobre as viagens de Janja?

Segundo nota da coluna Radar, o TCU arquivou um pedido de apuração relacionado a uma viagem de Janja a Nova York, realizada durante agendas internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado. O tribunal entendeu que a controvérsia já havia sido analisada anteriormente e concluiu que não havia ilegalidade nas viagens da primeira-dama.

Janja tem respondido às críticas afirmando que exerce um papel ativo em agendas diplomáticas e sociais, além de classificar parte dos comentários negativos como misoginia.

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Por que o tema continua tendo impacto político?

Questionado sobre os efeitos eleitorais do caso, Márcio Coimbra afirmou que a discussão tende a permanecer no campo político, ainda que o aspecto jurídico tenha sido encerrado pelo TCU. “É legal, porém existe um questionamento acerca da moralidade desses movimentos de Janja por parte do eleitorado.”

Segundo o cientista político, a frequência das viagens internacionais alimenta críticas de setores da oposição e pode influenciar a percepção de parte dos eleitores em um ambiente de forte polarização.

Como a oposição pode explorar o tema na campanha?

Na avaliação de Coimbra, as viagens da primeira-dama representam um ponto que poderá ser explorado pelos adversários do presidente durante a campanha eleitoral. “Essas viagens, apesar de não serem consideradas ilegais, criam uma vulnerabilidade na campanha de Lula que certamente será explorada à exaustão pelo outro lado.”

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Segundo ele, a campanha do PL deverá associar o tema ao discurso de contenção de gastos públicos e equilíbrio fiscal, contrapondo as despesas com viagens internacionais ao cenário econômico.

Por que a moralidade entra no debate eleitoral?

Coimbra afirmou que, em campanhas altamente polarizadas, questões relacionadas ao uso de recursos públicos costumam ganhar dimensão política independentemente da conclusão jurídica. Segundo ele, adversários de Lula poderão recorrer a comparações entre os gastos com viagens e outras despesas públicas para reforçar críticas durante a disputa eleitoral. “O fato é que esta decisão de Janja de atuar como uma espécie de diplomata à frente do governo brasileiro cria uma vulnerabilidade eleitoral num período onde qualquer coisa é usada para enfraquecer o outro lado diante de uma campanha tão acirrada e polarizada.”

Na avaliação do cientista político, o arquivamento do processo pelo TCU encerra a discussão sobre eventual ilegalidade, mas não elimina o potencial do tema como instrumento de disputa política durante a campanha presidencial.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.