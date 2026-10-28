Argentina diz que Flávio Bolsonaro e família entraram no país na noite de terça e foram para o Equador
Segundo serviço de migração do país vizinho, grupo embarcou em voo com destino a Guayaquil. Destino final deve ser Miami
A Direção Nacional de Migrações da Argentina informou que o senador Flávio Bolsonaro e sua família entraram no país no fim da noite de terça-feira, 27, e voaram poucos minutos depois em um avião privado com destino a Guayaquil, no Equador.
De acordo com o órgão, Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro cruzaram a fronteira às 22h50 no horário de Brasília.