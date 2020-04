Aras pede investigação de ato a favor do fechamento do Congresso e do STF

O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar supostos crimes cometidos contra a democracia brasileira em manifestação ocorrida na tarde de domingo, 19. O ato, que ocorreu na frente do quartel-general do Exército, em Brasília, contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que chegou a discursar em cima de uma caminhonete.

A investigação refere-se não apenas ao protesto realizado em Brasília, mas às demais manifestações realizadas em todo o país, nos quais os participantes pediram o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). O inquérito, de acordo com nota da PGR, visa apurar possível violação da Lei de Segurança Nacional, já que parte dos manifestantes pediu a reedição do AI-5, o ato institucional que endureceu o regime militar no país.

“O Estado brasileiro admite única ideologia que é a do regime da democracia participativa. Qualquer atentado à democracia afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional”, afirmou o procurador-geral, Augusto Aras.

De acordo com o PGR, o inquérito deve apurar, inclusive, a participação de deputados federais na organização do protesto, o que justifica o pedido feito ao STF.