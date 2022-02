Aras pede arquivamento de inquérito contra Bolsonaro no caso Covaxin

Em petição enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu o arquivamento do inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro por suspeita de prevaricação no caso Covaxin. A decisão final cabe à ministra Rosa Weber, relatora do processo na Corte.

A posição da PGR corrobora o entendimento da Polícia Federal, que concluiu em seu relatório sobre o episódio que Bolsonaro não cometeu o crime de prevaricação nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin.

O caso veio à tona com o depoimento dos irmãos Miranda à CPI da Pandemia no Senado. Na ocasião, o deputado Luis Miranda e o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda acusaram o presidente de não ter tomado providências ao ser informado das suspeitas de irregularidades na tentativa de aquisição do imunizante por parte do governo. O negócio não chegou a ser concretizado.