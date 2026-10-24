Apuração do 2º turno em VEJA tem plataforma especial com painel interativo e mapas

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A VEJA oferece uma plataforma especial para acompanhar a apuração do segundo turno das eleições, a partir das 17h deste domingo. Com dados do TSE atualizados em tempo real, o leitor terá acesso a placares presidenciais e estaduais, mapas interativos e análises detalhadas por cidade e estado. Explore todos os detalhes da corrida eleitoral.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A partir das 17h deste domingo, 25, quando as urnas fecham em todo o país, o leitor da VEJA poderá acompanhar a apuração do segundo turno em uma plataforma especial, com placar, mapa e evolução da contagem na mesma página, por meio deste link.

Os números são os do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o painel foi desenhado para mostrá-los em menos de meio minuto depois de publicados pelo tribunal. A página se atualiza sozinha, sem que seja preciso recarregar.

A parte superior da plataforma exibe o placar da disputa presidencial. Os dois candidatos aparecem lado a lado, sempre na ordem do resultado das urnas, com o percentual de seções apuradas e a diferença entre eles em pontos percentuais.

Um mapa interativo mostra a corrida eleitoral no Brasil, com detalhes que vão do estado e à cidade. O leitor escolhe o que quer ver colorido na ilustração: quem lidera, quanto já foi apurado, quanto falta para terminar a apuração, onde houve virada em relação ao primeiro turno, além de comparecimento, abstenção, e votos brancos e nulos.

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Também é possível isolar o desempenho dos candidatos em um único grupo de cidades, como as capitais, as que têm mais de 500 mil eleitores, as de disputa apertada ou aquelas em que cada candidato venceu.

Com o auxílio de um mecanismo de busca, o leitor pode analisar o cenário de qualquer cidade do país, e é fixar até quatro lugares para acompanhar ao mesmo tempo.

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Um gráfico mostra como o percentual de cada candidato muda à medida em que as urnas são contadas, no Brasil. Um quadro registra os marcos da noite, como a passagem da metade das seções apuradas e a definição de cada eleito.

As disputas estaduais em detalhes

Nas eleições para governador, o painel acompanha as seis unidades da federação com segundo turno: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Antes das 17h, a página exibe a contagem regressiva para o fechamento das urnas e o resultado completo do primeiro turno, que pode ser explorado até a zona eleitoral e o local de votação.

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O painel foi desenvolvido pela Editora Abril. Inteligência artificial foi usada para escrita de código, testes e documentação. Durante a apuração, integrantes da equipe vão conferir os números exibidos na plataforma com os arquivos do TSE.

O resultado oficial exibido no painel é o disponibilizado pelo TSE, sem projeções ou estimativas próprias. No segundo turno, o tribunal publica dados ao vivo só até o nível da cidade; por isso, zona e local de votação ficam restritos ao primeiro turno.

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Os recortes sobre o perfil de quem votou, como idade e escolaridade, também ficam de fora entre os dados exibidos no domingo: o TSE só os divulga dias depois da eleição.

No celular, a apuração também poderá ser acompanhada pelo app da VEJA. Saiba mais neste link.