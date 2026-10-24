Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Apuração do 2º turno em VEJA tem plataforma especial com painel interativo e mapas

Confira os detalhes da página especial com detalhes da contagem de votos no domingo, a partir das 17h

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 10h22 | Atualizado em 24 out 2026, 10h25
Tela do portal Veja com mapa do Brasil destacando estados em segundo turno para governador, como AM, AC, TO, RN, PB, PE, AL, SE, DF, ES e RJ. Painéis laterais exibem filtros para cidades e cronograma das eleições.
Painel de votação (Divulgação/VEJA)
Continua após publicidade
Apuração do 2º turno em VEJA tem plataforma especial com painel interativo e mapas Priorize VEJA no Google

A partir das 17h deste domingo, 25, quando as urnas fecham em todo o país, o leitor da VEJA poderá acompanhar a apuração do segundo turno em uma plataforma especial, com placar, mapa e evolução da contagem na mesma página, por meio deste link.

Os números são os do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o painel foi desenhado para mostrá-los em menos de meio minuto depois de publicados pelo tribunal. A página se atualiza sozinha, sem que seja preciso recarregar.

A parte superior da plataforma exibe o placar da disputa presidencial. Os dois candidatos aparecem lado a lado, sempre na ordem do resultado das urnas, com o percentual de seções apuradas e a diferença entre eles em pontos percentuais.

Siga

Um mapa interativo mostra a corrida eleitoral no Brasil, com detalhes que vão do estado e à cidade. O leitor escolhe o que quer ver colorido na ilustração: quem lidera, quanto já foi apurado, quanto falta para terminar a apuração, onde houve virada em relação ao primeiro turno, além de comparecimento, abstenção, e votos brancos e nulos.

Continua após a publicidade

Também é possível isolar o desempenho dos candidatos em um único grupo de cidades, como as capitais, as que têm mais de 500 mil eleitores, as de disputa apertada ou aquelas em que cada candidato venceu.

Com o auxílio de um mecanismo de busca, o leitor pode analisar o cenário de qualquer cidade do país, e é fixar até quatro lugares para acompanhar ao mesmo tempo.

Continua após a publicidade

Um gráfico mostra como o percentual de cada candidato muda à medida em que as urnas são contadas, no Brasil. Um quadro registra os marcos da noite, como a passagem da metade das seções apuradas e a definição de cada eleito.

As disputas estaduais em detalhes

Nas eleições para governador, o painel acompanha as seis unidades da federação com segundo turno: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Antes das 17h, a página exibe a contagem regressiva para o fechamento das urnas e o resultado completo do primeiro turno, que pode ser explorado até a zona eleitoral e o local de votação.

Continua após a publicidade

O painel foi desenvolvido pela Editora Abril. Inteligência artificial foi usada para escrita de código, testes e documentação. Durante a apuração, integrantes da equipe vão conferir os números exibidos na plataforma com os arquivos do TSE.

O resultado oficial exibido no painel é o disponibilizado pelo TSE, sem projeções ou estimativas próprias. No segundo turno, o tribunal publica dados ao vivo só até o nível da cidade; por isso, zona e local de votação ficam restritos ao primeiro turno.

Continua após a publicidade

Os recortes sobre o perfil de quem votou, como idade e escolaridade, também ficam de fora entre os dados exibidos no domingo: o TSE só os divulga dias depois da eleição.

No celular, a apuração também poderá ser acompanhada pelo app da VEJA. Saiba mais neste link.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).