Aprovação do governador interino do Rio cai dentro da margem de erro, no Datafolha

A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que a aprovação da gestão do governador interino Ricardo Couto foi de 47%, em 21 de agosto, para os atuais 45%. A oscilação está dentro da margem de erro, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 34% disseram desaprová-lo e uma parcela de 21% optou por não responder.

Questionados sobre a avaliação do governo, 27% o classificaram de forma positiva e 17%, de forma negativa. O maior grupo, 39%, considerou a gestão regular, e 17% optaram por não responder.

O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo e o grau de confiança é de 95%.

Veja os números sobre a aprovação de Ricardo Couto:

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Aprova: 45%

Desaprova: 34%

Não sabe/não respondeu: 21%

Veja os números sobre a avaliação do governo:

Positiva (ótimo ou bom): 27%

Regular: 39%

Negativa: 17%

Não sabe/não respondeu: 17%