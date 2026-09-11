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Política

Aprovação do governador interino do Rio cai dentro da margem de erro, no Datafolha

Pesquisa também investigou a avaliação do governo

Por Gustavo Villela 11 set 2026, 18h07 | Atualizado em 11 set 2026, 18h19
Homem calvo de óculos, barba e terno azul-marinho com gravata azul clara, gesticula com as mãos abertas sobre uma mesa de madeira escura, com uma xícara de café e um copo dágua à frente
Ricardo Couto assumiu o Governo do Estado interinamente em março de 2026, após renúncia de Claudio Castro. (Domingos Peixoto/.)
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Aprovação do governador interino do Rio cai dentro da margem de erro, no Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que a aprovação da gestão do governador interino Ricardo Couto foi de 47%, em 21 de agosto, para os atuais 45%. A oscilação está dentro da margem de erro, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 34% disseram desaprová-lo e uma parcela de 21% optou por não responder.

Questionados sobre a avaliação do governo, 27% o classificaram de forma positiva e 17%, de forma negativa. O maior grupo, 39%, considerou a gestão regular, e 17% optaram por não responder.

O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo e o grau de confiança é de 95%.

Veja os números sobre a aprovação de Ricardo Couto:

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  • Aprova: 45%
  • Desaprova: 34%
  • Não sabe/não respondeu: 21%

Veja os números sobre a avaliação do governo:

  • Positiva (ótimo ou bom): 27%
  • Regular: 39%
  • Negativa: 17%
  • Não sabe/não respondeu: 17%
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