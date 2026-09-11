Aprovação do governador interino do Rio cai dentro da margem de erro, no Datafolha
Pesquisa também investigou a avaliação do governo
A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra que a aprovação da gestão do governador interino Ricardo Couto foi de 47%, em 21 de agosto, para os atuais 45%. A oscilação está dentro da margem de erro, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 34% disseram desaprová-lo e uma parcela de 21% optou por não responder.
Questionados sobre a avaliação do governo, 27% o classificaram de forma positiva e 17%, de forma negativa. O maior grupo, 39%, considerou a gestão regular, e 17% optaram por não responder.
O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo e o grau de confiança é de 95%.
Veja os números sobre a aprovação de Ricardo Couto:
- Aprova: 45%
- Desaprova: 34%
- Não sabe/não respondeu: 21%
Veja os números sobre a avaliação do governo:
- Positiva (ótimo ou bom): 27%
- Regular: 39%
- Negativa: 17%
- Não sabe/não respondeu: 17%