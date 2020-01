Aprovação de Bolsonaro sobe de 41% para 47,8% em 5 meses, diz pesquisa

A aprovação do desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro subiu de 41% para 47,8% em cinco meses, segundo pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta quarta-feira, 22. Este é o primeiro levantamento da Confederação Nacional dos Transportes publicado este ano.

A reprovação à atuação de Bolsonaro, em contrapartida, teve queda, de 53,7%, em agosto de 2019, para 47%, em janeiro deste ano – outros 5,2% não souberam ou não responderam. O governo é considerado bom ou ótimo para 34,5% dos entrevistados, regular para 32,1% e ruim ou péssimo para outros 31%.

Para 30,1% dos entrevistados, a área com melhor desempenho é o combate à corrupção, seguido pela economia e segurança, avaliadas positivamente por 22,1% e 22%, respectivamente. Saúde, com 36,1%, educação, com 22,9%, e meio ambiente, com 18,5%, são as áreas com as piores avaliações.

A pesquisa, encomendada ao instituto MDA, ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 estados, entre os dias 15 e 18 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.