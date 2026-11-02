‘Aprendeu na marra’ e agora deve usar isso sempre: a lição de Lula após a eleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprendeu durante a campanha eleitoral que a comunicação nas redes sociais exige uma linguagem diferente daquela adotada tradicionalmente por políticos. Depois de um início de disputa marcado por dificuldades, o petista passou a gravar vídeos mais espontâneos, com uma abordagem direta e menos formal. A mudança, segundo o editor de Política de VEJA, José Benedito da Silva, deve continuar sendo utilizada pelo presidente após a reeleição. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Em conversa com a apresentadora Marcela Rahal, no programa VEJA em Foco, o jornalista afirmou que Lula aprendeu essa lição durante a campanha, especialmente depois do resultado do primeiro turno, quando a equipe petista precisou reagir à vantagem de Flávio Bolsonaro nas urnas. “Aprendeu na marra e agora me parece que o Lula vai usar isso aí com alguma frequência”, avaliou.

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O que mudou na comunicação de Lula?

Um dos exemplos dessa transformação foi o vídeo publicado pelo presidente no domingo, 1º de novembro. Diferentemente das gravações mais elaboradas que costumam aparecer em seus perfis, Lula surgiu em um ambiente externo, usando camiseta e falando diretamente com os eleitores.

Para José Benedito, a mudança representa uma tentativa de aproximar o presidente do público e reduzir a distância criada por uma comunicação excessivamente produzida. A ideia é transmitir espontaneidade e estabelecer uma interação mais direta com quem acompanha as publicações.

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O jornalista lembrou que uma das orientações partiu do governador do Piauí, Rafael Fonteles, que incentivou Lula a utilizar o celular e gravar vídeos mais naturais. Fonteles, segundo o editor, já tinha experiência com redes sociais e ajudou a apresentar ao presidente uma maneira diferente de se comunicar com o eleitorado.

Na avaliação de José Benedito, a mudança não foi apenas estética. A comunicação mais dinâmica passou a fazer parte de uma estratégia para ampliar o alcance das mensagens presidenciais e conquistar maior repercussão nas plataformas digitais.

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Por que a estratégia deve continuar?

O editor de Política de VEJA avalia que Lula incorporou esse aprendizado e deverá recorrer com mais frequência ao formato durante o novo mandato. A experiência da campanha mostrou ao presidente a importância de falar diretamente com o público, sem depender exclusivamente de pronunciamentos tradicionais e gravações cuidadosamente produzidas.

A mudança também representa uma adaptação à dinâmica das redes sociais, nas quais a informalidade e a sensação de proximidade podem favorecer a circulação dos conteúdos. Para José Benedito, o presidente descobriu, ainda que durante uma situação de pressão eleitoral, uma ferramenta de comunicação que tende a permanecer em sua rotina política.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade