Aposta do governo para as eleições, 6×1 fica sem data após reunião entre Lula e Alcolumbre

A retomada do diálogo entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, terminou sem uma data definida para a votação da proposta que acaba com a escala 6×1. O tema está entre as prioridades do governo para o Congresso neste ano eleitoral.

O petista recebeu senador nesta quarta-feira, 12, no Palácio da Alvorada, em uma tentativa de reconstruir a relação após o desgaste provocado pela rejeição, no Senado, da indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Segundo o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, a reunião foi positiva e serviu para retomar o diálogo entre Executivo e Legislativo. Alcolumbre ficou de conversar com os parlamentares antes de uma nova reunião com o governo, mas deixou em aberto o calendário para a principal pauta do governo.

Além da proposta que prevê o fim da escala 6×1, estiveram na pauta a medida provisória que trata do fim da chamada “taxa das blusinhas”, a PEC da Segurança Pública e o projeto sobre minerais críticos. A ideia é alinhar os temas considerados prioritários pelo Planalto com a agenda de votações do Congresso.

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A reunião também marcou um novo capítulo da reaproximação entre Lula e Alcolumbre, que havia começado em um encontro articulado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Uma eventual nova indicação de Messias para o Supremo não foi discutida.