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Política

Aposta de Lula mobiliza a aprovação de eleitores nas redes sociais

Levantamento exclusivo da Ativaweb para VEJA registrou quase 20 milhões de menções ao fim da escala 6x1, em meio à aprovação que contou com ampla maioria

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 18h07
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Carlos Moura/Agência Senado; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Aposta de Lula mobiliza a aprovação de eleitores nas redes sociais Priorize VEJA no Google

O fim da escala 6×1 provocou uma onda de repercussão nas redes sociais às vésperas do segundo turno presidencial. Levantamento exclusivo da Ativaweb DataLab para VEJA registrou 19,9 milhões de menções, links e compartilhamentos sobre o tema nas 24 horas seguintes à votação no Senado, que aprovou a proposta por 75 votos a 1.

A análise indica que o debate digital também se tornou uma disputa pelo crédito da medida. Entre as publicações de alto engajamento que mencionavam Lula, 85% tinham tom favorável ao presidente. Já entre aquelas que tinham Flávio Bolsonaro como alvo, 77,8% eram críticas ao senador, que votou a favor da proposta nos dois turnos, mas de forma remota, durante uma viagem a Porto Alegre.

Segundo Alek Maracajá, CEO da Ativaweb DataLab, o episódio mostra como o ambiente digital pode favorecer quem consegue associar sua imagem a uma pauta popular, mesmo quando a votação reúne apoio amplo no Congresso. “A direita votou, a esquerda capitalizou. No digital, quem chega atrasado à pauta não herda o aplauso, herda a desconfiança”, afirma.

O levantamento aponta que 74,6% das publicações de maior alcance defendiam o fim da escala 6×1. Os argumentos contrários, concentrados em alertas sobre possíveis perdas de empregos e impactos econômicos, representaram 14,3% da amostra e apareceram também em conteúdos de humor e memes.

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A votação de ampla maioria não encerrou a disputa nas redes. Embora Flávio tenha apoiado a proposta, parte das publicações questionou sua atuação e outras chegaram a afirmar, incorretamente, que ele não havia votado. Para Maracajá, a percepção de ausência contribuiu para alimentar a desconfiança. “Na rede, ausência vira posição. Quem não aparece na foto da vitória entra na foto da desconfiança”, diz.

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