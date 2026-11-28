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Apesar de sair fortalecida das urnas com 60 milhões de votos e grandes bancadas, a oposição enfrenta um vácuo de comando após a derrota e a viagem de Flávio Bolsonaro aos EUA. Entre rachas familiares e disputas no Congresso, o grupo se divide enquanto Lula aproveita a brecha para avançar.

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A oposição teve uma vitória expressiva no primeiro turno da eleição deste ano. Aliados de Jair Bolsonaro conquistaram os governos de quatro dos cinco maiores estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O partido do ex-presidente, o PL, elegeu as maiores bancadas da Câmara e do Senado. E o filho mais velho do capitão passou para o segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto com 2,2 milhões de votos a mais do que Lula. As urnas chancelaram a formação de um poderoso exército oposicionista, que esperava a consagração de seu comandante. O posto de general estava reservado para Flávio Bolsonaro, que tinha tanta certeza da vitória na sucessão presidencial que, antes do segundo turno, passou a tratar da formação de seu futuro ministério e de uma estratégia para levar seu grupo político a conquistar também as cúpulas das duas Casas do Congresso. O desfecho da batalha é conhecido. O Zero Um acabou derrotado por Lula, mas recebeu 59,8 milhões de votos, um patrimônio que o credenciava a liderar os oposicionistas. Ele, no entanto, preferiu fugir para os Estados Unidos e deixar a tropa à deriva, sem um general.

Com Jair Bolsonaro cumprindo prisão em regime domiciliar e seu primogênito autoexilado, a oposição está sem liderança e às voltas com disputas internas. Reeleito para um quarto mandato, Lula agradece. Seu plano emergencial de ajuste fiscal foi aprovado na Câmara na última segunda-feira, 23, com os votos favoráveis de sete dos 98 deputados do PL. Em outros tempos, essas defecções seriam imperdoáveis. Antes a proposta já tinha passado pelo Senado, onde avançou em regime de urgência apesar da tentativa dos oposicionistas de dificultar a tramitação. O governo, que já tinha aprovado a PEC da Segurança Pública após a eleição, está passando a boiada sem dificuldades, aproveitando-se da falta de comando e da cizânia nas hostes rivais. O PL, por exemplo, externou publicamente uma divisão sobre a disputa para a presidência da Câmara. O chefe da legenda, Valdemar Costa Neto, defende apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB), o candidato do presidente Lula. Fruto de pragmatismo, a composição com Motta garantiria ao partido um cargo na Mesa Diretora e o direito de chefiar comissões, como a de Constituição e Justiça, a mais influente da Casa.

Já Nikolas Ferreira (PL-MG), recordista nacional de votos para deputado federal, não aceita um acordo com Motta e anunciou a intenção de concorrer contra ele. Tal postura pode ser atribuída a vários fatores, da fidelidade à cartilha ideológica ao suposto desejo de Nikolas, segundo seus críticos no próprio bolsonarismo, de alçar voo próprio. Ele não bateria continência a ninguém além de Jair Bolsonaro. “Liderança não pode ser colocada. Um líder é aquele que se constrói, aquele que aparece em campo”, disse o deputado a VEJA, sem citar a fuga de Flávio Bolsonaro. “A voz de Jair Bolsonaro jamais pode ser subestimada. A liderança estará com ele até ele entregar para uma outra pessoa”, acrescentou, deixando claro que o posto está vago.

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Outros embates internos continuam sendo travados à luz do dia. No dia 20, Jair Bolsonaro foi internado em uma unidade de terapia intensiva num hospital de Brasília após ter sido diagnosticado com uma obstrução completa no intestino, em mais uma complicação decorrente do atentado a faca sofrido por ele em setembro de 2018. A internação fez recrudescer antigas fraturas familiares. Senador eleito por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro reclamou nas redes sociais da falta de um “familiar no hospital” para acompanhar o pai no tratamento. Senadora eleita pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estava voltando às pressas de umas férias no exterior para ficar com o marido. Ela, que não se dá com o Zero Dois, rebateu, sem mencioná-lo: “Não se deixem levar por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica, pessoas que por serem pessimistas e sem fé só enxergam amargura e o dessabor da vida”. Michelle nunca teve uma relação fácil com os enteados. Durante a campanha, ela foi alvo de ataques virtuais de Eduardo Bolsonaro, o Zero Três, o primeiro a fugir para os Estados Unidos. Ela também gravou um vídeo acusando Flávio Bolsonaro de maltratá-la e rompendo com ele. Depois, os dois selaram um aparente armistício, mas a ex-primeira-dama não se empenhou para conseguir votos para o filho mais velho do marido.

Derrotado nas urnas, o Zero Um até declarou que lideraria a oposição, depois de aterrissar em solo americano. O discurso não entusiasmou os possíveis liderados, que, na prática, passaram a ignorá-lo, inclusive nas redes sociais. Um levantamento da Ativaweb DataLab mostrou que a taxa de engajamento do senador no Instagram caiu 81,1% entre os dias 8 e 18 deste mês. Ou seja: despencou a interação com o público na forma de comentários, curtidas e compartilhamentos de mensagens. “Os conteúdos dele não engajam mais. O Flávio Bolsonaro não está habilitado para ser líder nem nas redes, onde ele possui um exército inativo”, diz o sociólogo Marcelo Senise, especialista em inteligência artificial e comunicação política. Não se trata, obviamente, de uma questão pessoal. A liderança — de qualquer grupo político, da esquerda à direita — é pré-requisito para a definição de estratégias de batalha. E a oposição tem várias pela frente.

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Uma delas é a sucessão para a presidência do Senado, hoje exercida por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que tentará renovar o mandato com o apoio do presidente Lula. Dois nomes da oposição anunciaram candidatura ao posto: os senadores Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, e Tereza Cristina (PP-MS), ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro. Em tese, eles têm um acordo segundo o qual apenas o mais competitivo continuará no páreo. Na prática, há o risco de ninguém desistir, o que facilitaria a vida de Alcolumbre. Ciente da divisão, a defesa do ex-presidente pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para Jair Bolsonaro receber a visita de Rogério Marinho e Tereza Cristina, o que foi negado. Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe, o capitão não pode comandar articulações políticas. A presidência do Senado é um dos cargos mais poderosos da República. Seu ocupante é o terceiro na linha sucessória e tem o poder de engavetar ou fazer andar pedidos de impeachment de ministros do STF, que são a prioridade da bancada bolsonarista para a próxima legislatura. O alvo principal, claro, é Moraes.

O vácuo de liderança e os diferentes rachas oposicionistas foram detectados por juízes do Supremo, que passaram a listar senadores apontados como “não bolsonaristas raiz” com os quais poderiam negociar votos contrários ao impeachment de Moraes e de outros integrantes da Corte. Estima-se que haja pelo menos 49 votos a favor da inédita deposição de um ministro do STF, cinco a menos do que o exigido, mas a matemática neste caso não costuma ser tão exata. Boa parte da tramitação do processo depende não do número de votos, mas da condução do processo pelo presidente do Senado. Candidato à reeleição, Alcolumbre já garantiu ao tribunal que não pretende levar adiante o impeachment de quem quer que seja. “Rogério Marinho estava cheio de dentes contra o Supremo, mas perdeu boa parte deles com a derrota do Flávio Bolsonaro. Ele não é tão cacique quanto acha que é para pressionar por qualquer impeachment. Enquanto estiver só fazendo poesia, não incomoda”, ironizou um integrante do STF.

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Alternativa de oposição a Marinho na corrida ao Senado, Tereza Cristina aposta na moderação para tentar vencer a disputa. Com uma filiação ao PSB no currículo, ela é uma grande admiradora de Jair Bolsonaro, mas está longe de ser uma bolsonarista raiz. Se for eleita, diz que fará uma análise técnica dos pedidos de impeachment e não permitirá que eles interditem os trabalhos do Senado. Tereza já recebeu declarações de apoio de expoentes do Centrão e de aliados de longa data do ex-presidente, como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Especula-se que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também prefira a candidatura dela.

Não será fácil desbancar a candidatura de situação. Como o PL ganhou fôlego nas urnas e terá 121 deputados e 29 senadores a partir de 2027, Motta e Alcolumbre resolveram fazer acenos à base bolsonarista. Eles apelaram ao ministro Moraes para que leve a julgamento uma liminar proferida por ele que suspendeu a chamada Lei da Dosimetria. O texto, que reduz a pena de condenados por tentativa de golpe, será submetido ao plenário virtual no próximo dia 4.

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Inimigo número 1 do bolsonarismo, Moraes aceitou retomar a análise do caso depois de ouvir apelos para “virar a página”. Uma concessão agora pode reduzir a pressão por uma deposição dele pelos senadores — ou dar um argumento para Alcolumbre segurar o rojão no Senado, caso seja reeleito. “Esse negócio de pedir impeachment de ministros do Supremo era mais para ganhar votos. A maioria dos que foram eleitos não são bolsonaristas de fato. Com o julgamento da dosimetria, outros temas da oposição, como a anistia, simplesmente não voltam mais”, afirma o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-­SP), que relatou a Lei da Dosimetria na Câmara e é amigo de Moraes.

Se o Supremo reconhecer a vigência da legislação, Jair Bolsonaro pode conseguir uma progressão de pena já no próximo ano. Com isso, passaria para uma prisão domiciliar equivalente ao regime semiaberto, com possibilidade de sair de casa normalmente durante o dia. O ex-presidente não voltaria a ter direito de concorrer, mas retomaria o exercício da liderança na direita.

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Seu filho Flávio não conseguiu cumprir esse papel, o que serviu de motor para dois movimentos. Um deles foi a favor do governo. Partidos do Centrão que correram para apoiar o Zero Um depois de ele sair vencedor no primeiro turno, como o PP e o União Brasil, agora negociam uma adesão ao futuro ministério de Lula. Legendas de centro também mantêm tratativas para ganhar espaço na Esplanada dos Ministérios e garantir a chamada governabilidade. Presidente do PSD e considerado um hábil leitor do cenário político, Gilberto Kassab afirmou na semana passada a investidores em Nova York que o novo mandato de Lula terá base sólida no Congresso, mesmo com as grandes bancadas conquistadas pelo PL. Kassab, que foi ministro de Dilma Rousseff e Michel Temer, agora está cotado para o primeiro escalão da futura administração.

O segundo movimento viabilizado pela falta de liderança na oposição foi a apresentação de nomes para ocupar o vácuo deixado momentaneamente pela família Bolsonaro. Foi o caso de Tarcísio de Freitas, governador reeleito de São Paulo. No dia do segundo turno, ele acompanhou a apuração ao lado de Flávio Bolsonaro, mas após a divulgação do resultado rechaçou a teoria conspiratória de que houve fraude na eleição. O governador também disse publicamente que, se terminar sua segunda gestão bem avaliado, pode concorrer ao Palácio do Planalto. Dos Estados Unidos, o senador reagiu. “A direita no Brasil, graças ao presidente Bolsonaro, tem muitas lideranças que são fortes e com o potencial para serem presidente da República. Não apenas o Tarcísio, várias outras pessoas. E, em um cenário em 2030 com o presidente Jair Bolsonaro ainda inelegível, eu sou candidato”, declarou Flávio Bolsonaro a uma TV americana. As ações de Nikolas Ferreira e Tarcísio de Freitas indicam a possibilidade de uma parcela da oposição construir alternativas ao clã Bolsonaro, mesmo que sem bater de frente com a figura do ex-presidente, que se mostrou um cabo eleitoral de primeira.

O governador pode finalmente materializar o sonho de políticos de centro e expoentes do mercado e do setor produtivo de formação de um projeto presidencial mais moderado, que se beneficiasse do antipetismo e não fosse atrapalhado pelo antibolsonarismo. “A direita saiu das urnas numa posição institucional extraordinariamente favorável para quem perdeu a Presidência, mas corre o risco de desperdiçar esse capital político subordinando sua atuação aos problemas judiciais da família Bolsonaro”, diz Christian Lynch, doutor em ciência política e sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). “Não faltam à oposição lideranças capazes de comandá-la. A fuga de Flávio Bolsonaro poderia representar uma oportunidade de emancipação da direita, mas não está claro que suas lideranças estejam dispostas a aproveitá-la”, acrescenta. Imobilizado e dividido, o exército oposicionista assiste ao avanço da tropa governista, sob o comando de um revigorado Lula.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023