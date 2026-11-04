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Política

Após vídeo de Cleitinho, TCE suspende pagamento de R$ 32 mi para clubes de futebol

Medida havia sido adotada pelo governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), na campanha como forma de se contrapor ao fim das bets anunciado por Lula

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 10h17
Homem de pele clara, cabelo e barba grisalhos curtos, vestindo camisa branca com detalhes vermelhos e um colar, olhando para frente com expressão séria, em fundo vermelho
Governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) (Hugo Marques/VEJA)
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O TCE-MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) determinou a suspensão do pagamento de 32 milhões de reais do governo mineiro a clubes de futebol do estado, afetados pelo fim do patrocínio das bets, após o governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos), questionar, com uma representação na Justiça e em um vídeo publicado nas redes sociais, a situação em meio às dificuldades financeiras do estado e seu elevado endividamento.

Cleitinho questionou a destinação do montante para patrocínios esportivos e chamou a medida de eleitoreira, visto que ela foi tomada pelo atual governador, Mateus Simões (PSD), que decidiu autorizar o pagamento durante sua tentativa de reeleição, de modo a se contrapor ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia decretado o fim das bets no Brasil naquele momento. Simões era candidato à reeleição, mas foi derrotado por Cleitinho.

“Eu não sou contra futebol. Todo mundo sabe que eu amo futebol (… ). Todos os times são de iniciativa privada. O que faz um governo pegar mais de 30 milhões [de reais], por meio de empresas estatais como Cemig e Codemig, e patrocinar esses times? (… ). Assim que ganhei a eleição, eu entrei no TCE para anular esse patrocínio (… ). A gente está passando pela transição e está vendo o próprio governo [atual] dizendo que, a partir de janeiro, pode não ter dinheiro para pagar os servidores, vendo que está faltando merenda nas escolas. Eles mesmos estão dizendo que o estado está quebrado. Eu não posso aceitar, como governador, pegar mais de 30 milhões da Cemig e da Codemig e colocar em time de futebol”, explicou o governador eleito.

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Minas Gerais precisou renegociar sua dívida com a União por meio do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), chegando a um saldo devedor de 179,3 bilhões de reais refinanciado por 30 anos. Além disso, a equipe de Cleitinho alega que o estado encerrou 2025 com caixa líquido negativo de 11,3 bilhões de reais.

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Sob esse argumento, o governador eleito afirmou que a prioridade, neste momento, deve ser garantir os recursos necessários para o funcionamento dos serviços públicos e atender às necessidades da população, antes de assumir compromissos milionários com patrocínios esportivos.

A representação de Cleitinho no TCE-MG questionou os patrocínios envolvendo Cemig, Codemge, Codemig e Invest Minas, destinados ao Cruzeiro, Atlético Mineiro e América. Entre os pontos levantados estavam a ausência de estudos técnicos, critérios objetivos para a definição dos valores e possíveis irregularidades na utilização dos recursos.

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Na decisão, o conselheiro em exercício Licurgo Mourão reconheceu a existência de indícios relevantes que justificam a intervenção preventiva do tribunal. O magistrado destacou ainda dúvidas sobre a compatibilidade dos patrocínios com os objetivos institucionais das empresas estatais e a necessidade de comprovação do retorno empresarial.

A liminar determina que as empresas se abstenham de assinar contratos de patrocínio com clubes de futebol de Minas Gerais até a conclusão da análise de mérito ou eventual revogação da medida. Caso os contratos já tenham sido formalizados, fica determinada a suspensão imediata de pagamentos, transferências e demais desembolsos. As empresas deverão comprovar o cumprimento da decisão no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

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A decisão, no entanto, é liminar. Ou seja, não representa julgamento definitivo sobre a legalidade dos patrocínios e pode ser revertida na Justiça.

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