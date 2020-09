Após um ano, hackers de celulares de Deltan e Moro vão deixar a cadeia

O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, determinou nesta terça-feira, 29, que os hackers Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer passem a usar tornozoleira eletrônica e fiquem em prisão domiciliar. Eles estavam presos preventivamente no Complexo da Papuda, desde que foram acusados de invadir os celulares do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, do procurador da República Deltan Dallagnol e de outras autoridades.

O magistrado afirmou na decisão que houve “excesso de prazo” no tempo da prisão “sem que tenha havido o desenvolvimento da relação processual”. Delgatti e Eliezer foram presos, respectivamente, em agosto e setembro do ano passado, na Operação Spoofing, da Polícia Federal. Agora, terão de aguardar o julgamento em prisão domiciliar. Pela decisão, também foram proibidos de acessar a internet.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal concluíram que Delgatti foi o principal responsável pela invasão dos celulares. O hacker é acusadode ter vazado as conversas registradas no aplicativo Telegram para o site The Intercept Brasil.