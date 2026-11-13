Após sumiço, Flávio Bolsonaro reaparece nas redes sociais atacando o governo

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Após dias de silêncio, Flávio Bolsonaro reaparece nas redes sociais e em uma live para criticar o governo Lula. O senador acusa o presidente de intervir na Polícia Federal e de cometer estelionato eleitoral, comparando os cortes de gastos atuais com seu próprio “tesouraço”. Saiba mais sobre as declarações.

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Derrotado por Lula nas eleições, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ressurgiu nas redes sociais após um breve período sem publicar conteúdos em seus perfis. Depois de cinco dias em silêncio, o filho do ex-presidente, que deixou o país para viver nos Estados Unidos e já declarou que liderará a oposição à distância, realizou uma transmissão ao vivo no Youtube com pouco mais de 1 hora de duração e publicou alguns cortes dela em sua página do Instagram.

Em um dos trechos da live postados no Instagram, Flávio Bolsonaro criticou o governo Lula pelo que chamou de intervenções na Polícia Federal e chamou Andrei Rodrigues, diretor-geral da corporação, de “pau mandado” do presidente. “O chefe da polícia, o pau mandado de Lula, simplesmente orienta na elaboração de novos relatórios, quando esses relatórios que foram feitos implicavam ministros do STF. É uma vergonha”, afirmou o candidato derrotado, em alusão à troca dos delegados responsáveis pelas investigações relacionadas ao Banco Master.

No outro corte também publicado no Instagram, o senador acusa Lula de cometer estelionato eleitoral e de ter utilizado fake news para atacar Flávio Bolsonaro ao longo da campanha. O filho de Bolsonaro disse que o PT nadou de braçada durante as eleições e agora vai começar a fazer tudo ao contrário do que prometeu. Uma dessas medidas citadas por Flávio Bolsonaro é o corte de R$ 60 bilhões de gastos que o governo Lula pretende fazer.

“Vocês estão vendo aí o tesouraço do Lula. É sobre o dinheiro que vai para a educação, para a saúde, para o fundo constitucional do DF. E o tesouraço do Flávio Bolsonaro eram cortes de impostos, de burocracia, corte na corrupção”, explicou o senador. “Mas o PT mentiu até não querer mais e agora já começou o estelionato eleitoral dele fazendo tudo ao contrário do que prometeu”, ressaltou o senador.

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Durante a campanha, uma das principais bandeiras de Flávio Bolsonaro era promover um tesouraço dos gastos públicos. A promessa do senador foi explorada politicamente por seus adversários na tentativa de desgastar a imagem dele. Os adversários passaram a difundir que o então candidato do PL tinha não só a intenção de cortar despesas, como também de acabar com os programas sociais como o Bolsa Família e o Farmácia Popular.

No X, antigo Twitter, Flávio Bolsonaro só voltou a publicar nesta semana, repostando alguns trechos da live que transmitiu pelo Youtube. O senador aproveitou o espaço para reforçar críticas a Lula por conta do anúncio do corte de gastos. “Votei contra cortes na saúde e na educação para dar a oportunidade ao atual de governo de cumprir com suas promessas de campanha. Não foi falta de aviso”, escreveu.