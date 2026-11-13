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Política

Após sumiço, Flávio Bolsonaro reaparece nas redes sociais atacando o governo

Depois de cinco dias sem se pronunciar em seus perfis, senador criticou 'tesouraço' anunciado pelo presidente Lula

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 15h59
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e camisa branca, olhando para frente com expressão séria. Ao fundo, uma janela escura reflete um prédio com luzes acesas em vários andares, sugerindo um ambiente urbano noturno
REDES - Flávio Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo nesta semana (Reprodução/Reprodução)
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Derrotado por Lula nas eleições, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ressurgiu nas redes sociais após um breve período sem publicar conteúdos em seus perfis. Depois de cinco dias em silêncio, o filho do ex-presidente, que deixou o país para viver nos Estados Unidos e já declarou que liderará a oposição à distância, realizou uma transmissão ao vivo no Youtube com pouco mais de 1 hora de duração e publicou alguns cortes dela em sua página do Instagram.

Em um dos trechos da live postados no Instagram, Flávio Bolsonaro criticou o governo Lula pelo que chamou de intervenções na Polícia Federal e chamou Andrei Rodrigues, diretor-geral da corporação, de “pau mandado” do presidente. “O chefe da polícia, o pau mandado de Lula, simplesmente orienta na elaboração de novos relatórios, quando esses relatórios que foram feitos implicavam ministros do STF. É uma vergonha”, afirmou o candidato derrotado, em alusão à troca dos delegados responsáveis pelas investigações relacionadas ao Banco Master.

No outro corte também publicado no Instagram, o senador acusa Lula de cometer estelionato eleitoral e de ter utilizado fake news para atacar Flávio Bolsonaro ao longo da campanha. O filho de Bolsonaro disse que o PT nadou de braçada durante as eleições e agora vai começar a fazer tudo ao contrário do que prometeu. Uma dessas medidas citadas por Flávio Bolsonaro é o corte de R$ 60 bilhões de gastos que o governo Lula pretende fazer.

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“Vocês estão vendo aí o tesouraço do Lula. É sobre o dinheiro que vai para a educação, para a saúde, para o fundo constitucional do DF. E o tesouraço do Flávio Bolsonaro eram cortes de impostos, de burocracia, corte na corrupção”, explicou o senador. “Mas o PT mentiu até não querer mais e agora já começou o estelionato eleitoral dele fazendo tudo ao contrário do que prometeu”, ressaltou o senador.

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Durante a campanha, uma das principais bandeiras de Flávio Bolsonaro era promover um tesouraço dos gastos públicos. A promessa do senador foi explorada politicamente por seus adversários na tentativa de desgastar a imagem dele. Os adversários passaram a difundir que o então candidato do PL tinha não só a intenção de cortar despesas, como também de acabar com os programas sociais como o Bolsa Família e o Farmácia Popular.

No X, antigo Twitter, Flávio Bolsonaro  só voltou a publicar nesta semana, repostando alguns trechos da live que transmitiu pelo Youtube. O senador aproveitou o espaço para reforçar críticas a Lula por conta do anúncio do corte de gastos. “Votei contra cortes na saúde e na educação para dar a oportunidade ao atual de governo de cumprir com suas promessas de campanha. Não foi falta de aviso”, escreveu.

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