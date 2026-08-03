Após ser preso e ver ruptura do União Brasil com o PL, Canella deixa disputa ao Senado pelo Rio

Márcio Canella (União Brasil) desistiu de ser candidato ao Senado pelo Rio. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele anunciou a desistência da disputa e afirmou que será candidato à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Canella foi preso em flagrante por porte ilegal de arma no mês passado, enquanto a Polícia Federal o tinha como um dos alvos de uma operação contra fraudes em postos de combustíveis da Região Metropolitana do Rio. Ele foi solto três dias depois, mas sua popularidade foi abalada.

O ex-prefeito de Belford Roxo viu ainda o distanciamento da federação União-PP da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, o que o desvinculou da empreitada de Douglas Ruas (PL) ao governo do Rio.

A escolha por concorrer à Alerj se deve ao fato de o presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, ser candidato à Câmara. Logo, os dois devem fazer uma “dobradinha” nas urnas.