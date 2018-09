O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas deve retomar ainda nesta sexta-feira (14) os trabalhos de fisioterapia, interrompidos em virtude das dores e de uma segunda cirurgia a qual se submeteu na noite de quarta. A intenção é que ele faça caminhada e exercícios respiratórios.

Segundo novo boletim médico emitido pelo hospital, Bolsonaro está em “condições clínicas estáveis e sem complicações no período pós-operatório”. A equipe médica que atende o presidenciável também informou que ele não tem febre nem sinais de infecção e que está tomando analgésicos para o controle da dor.

O deputado federal levou uma facada na barriga durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), na última quinta-feira. Com a perfuração, precisou a ser submetido a uma colostomia, cirurgia de emergência para a exteriorização do intestino. No dia seguinte, foi transferido para São Paulo.

Ele chegou a receber alta da UTI e passar a receber cuidados semi-intensivos na terça-feira, mas começou a sentir náuseas e dores abdominais. Após um exame, que identificou uma obstrução intestinal, o candidato passou por uma cirurgia de emergência. Jair Bolsonaro está se alimentando por sonda e não tem previsão de receber alta.