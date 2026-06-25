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Política

Após saída de Jaques Wagner, Lula aponta Teresa Leitão para liderança no Senado

Aliado de longa data do presidente deixou posto depois de operação da PF

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 11h27 | Atualizado em 25 jun 2026, 12h46
Mulher de cabelos grisalhos e óculos roxos, vestindo blazer preto e colar de contas vermelhas, fala em microfones num púlpito de madeira com o brasão da República, ao lado da bandeira do Brasil
Teresa Leitão, senadora de Pernambuco pelo PT (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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Após saída de Jaques Wagner, Lula aponta Teresa Leitão para liderança no Senado Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira, 25, que a nova líder do governo no Senado será Teresa Leitão (PT-PE). Ela assume a posição após a saída de Jaques Wagner (PT-BA), formalizada nesta quarta, 24.

“Designei a senadora Teresa Leitão para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6 por 1 e a PEC da Segurança”, escreveu o presidente nas redes sociais.

Wagner deixou a liderança do governo no Senado após uma conversa com Lula na residência oficial da Presidência. De acordo com o senador, a saída foi “de comum acordo”. O baiano foi alvo na semana passada de uma operação da Polícia Federal que investiga a suposta ligação dele com as fraudes do Banco Master.

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Senadora em primeiro mandato, Teresa é presidente da Comissão de Educação e Cultura. Como foi eleita em 2022, não terá que renovar sua cadeira no pleito deste ano, o que teria sido determinante na escolha do presidente. Antes, ela foi deputada estadual em Pernambuco por cinco mandatos e já era líder do PT na Casa.

Em nota, ela agradeceu a indicação e disse que vai atuar para fortalecer a articulação entre o Planalto, parlamentares e especialmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) –rompido com Lula, especialmente após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF. “Agradeço ao presidente Lula pela confiança ao me convidar para assumir a liderança do governo no Senado. Conversamos nesta manhã, quando afirmei que assumo essa missão com os princípios que sempre orientaram minha trajetória pública: lealdade, diálogo, disciplina e trabalho”, escreveu ela.

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