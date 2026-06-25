Após saída de Jaques Wagner, Lula aponta Teresa Leitão para liderança no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira, 25, que a nova líder do governo no Senado será Teresa Leitão (PT-PE). Ela assume a posição após a saída de Jaques Wagner (PT-BA), formalizada nesta quarta, 24.

“Designei a senadora Teresa Leitão para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6 por 1 e a PEC da Segurança”, escreveu o presidente nas redes sociais.

Wagner deixou a liderança do governo no Senado após uma conversa com Lula na residência oficial da Presidência. De acordo com o senador, a saída foi “de comum acordo”. O baiano foi alvo na semana passada de uma operação da Polícia Federal que investiga a suposta ligação dele com as fraudes do Banco Master.

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Senadora em primeiro mandato, Teresa é presidente da Comissão de Educação e Cultura. Como foi eleita em 2022, não terá que renovar sua cadeira no pleito deste ano, o que teria sido determinante na escolha do presidente. Antes, ela foi deputada estadual em Pernambuco por cinco mandatos e já era líder do PT na Casa.

Em nota, ela agradeceu a indicação e disse que vai atuar para fortalecer a articulação entre o Planalto, parlamentares e especialmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) –rompido com Lula, especialmente após a rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF. “Agradeço ao presidente Lula pela confiança ao me convidar para assumir a liderança do governo no Senado. Conversamos nesta manhã, quando afirmei que assumo essa missão com os princípios que sempre orientaram minha trajetória pública: lealdade, diálogo, disciplina e trabalho”, escreveu ela.