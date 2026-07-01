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Política

Após reveses contra o STF, senador pró-anistia vê ‘desmoralização’ da Justiça brasileira no exterior

Esperidião Amin citou reportagem de VEJA em discurso sobre recusa de países em conceder extradições

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 18h30 | Atualizado em 1 jul 2026, 18h42
O senador Esperidião Amin (PP-SC) -
O senador Esperidião Amin (PP-SC) -  (Luis Macedo/Câmara dos Deputados)
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Após reveses contra o STF, senador pró-anistia vê ‘desmoralização’ da Justiça brasileira no exterior Priorize VEJA no Google

Autor de um projeto de lei que conferia anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, o senador Esperidião Amin (PP-SC) ocupou a tribuna do Senado na terça-feira, 30, criticou as decisões judiciais que impuseram duras penas a pessoas que depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, e afirmou que os recentes reveses impostos por países como a Espanha e os Estados Unidos contra julgamentos feitos no Brasil descredibilizam o Judiciário brasileiro perante o mundo. Reportagem de VEJA publicada na edição que chegou na sexta-feira, 26, às bancas e plataformas digitais detalha as reações e os argumentos dos países que questionaram decisões da Justiça envolvendo a tentativa de golpe de Estado.

“Cada argumentação negando extradição é um libelo contra a Justiça, contra o sistema do Judiciário e contra o Estado. Nos encontramos numa precariedade de fundamentação jurídica para condenações”, disse o senador. A despeito de condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ou pedidos de extradição formulados pelo Brasil, tribunais e órgãos de Estado da Espanha, Estados Unidos, Argentina e Itália se recusaram a entregar os brasileiros. Entre os beneficiados estão a ex-deputada Carla Zambelli e os blogueiros Oswaldo Eustáquio e Allan dos Santos, todos alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, 1º, a Justiça italiana negou pela segunda vez um pedido de extradição de Zambelli e  determinou que o processo contra ela seja reiniciado.

Na avaliação do parlamentar, a recusa em série de atender aos pedidos do Brasil, que incluem também condenados pelo golpe que fugiram para a Argentina, “vai desmoralizando no cenário mundial a justiça brasileira”. “É um problema do Brasil. O Brasil sempre foi respeitado pela sua posição no campo do respeito ao direito”, disse.

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Em março, por exemplo, a Comissão Nacional de Refugiados da Argentina concedeu ao motorista Joel Borges Corrêa, condenado a 14 anos e seis meses de prisão por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro, a condição de refugiado. O órgão concluiu que não houve tentativa de golpe por parte dos manifestantes.

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Diante do impasse político sobre uma eventual anistia aos condenados por golpe – pauta que só deverá voltar à ribalta caso candidatos de direita como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-governador Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) sejam vitoriosos nas urnas em outubro – o Congresso aprovou um projeto de lei que recalcula as penas dos sentenciados e unifica crimes como golpe e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que beneficiara com redução de tempo de prisão, por exemplo, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de reclusão, e Debora Rodrigues dos Santos, a ‘Débora do Batom’, condenada a 14 anos. O ministro do STF Alexandre de Moraes, no entanto, suspendeu a aplicação da chamada Lei da Dosimetria até que o tribunal julgue se ela é ou não inconstitucional.

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